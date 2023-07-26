Крупный пожар вспыхнул в окрестностях города Сплит Новости 420on 28 ИЮЛЯ 2023 08:35 701

В четверг днем на хорватском острове Чиово вспыхнул сильный пожар. Густой дым был виден из близлежащего Сплита. Пламя быстро распространялось из-за ветра.





Примерно в 20:00 в нескольких сотнях метров возник еще один пожар. По данным Dalmacija danas, в воздухе находятся шесть пожарных самолетов, а на земле — 30 машин и 150 пожарных.



Позднее новостной сервер Slobodna Dalmacija написал, что пожарные постепенно берут пламя под контроль.



Международный аэропорт в Трогире ограничил работу, самолеты взлетали и садились только с одного направления. Воздушный коридор в направлении Сплита был закрыт из-за использования его пожарными самолетами.



Источник:



420on рекомендует: Пожар начался в двух местах около 16:00 в северной части острова недалеко от исторического города Трогир. Затем пламя распространилось на юг, в сторону курорта Округ Горни, и достигло жилых районов. Ситуация осложнялась сильным ветром.Примерно в 20:00 в нескольких сотнях метров возник еще один пожар. По данным Dalmacija danas, в воздухе находятся шесть пожарных самолетов, а на земле — 30 машин и 150 пожарных.Позднее новостной сервер Slobodna Dalmacija написал, что пожарные постепенно берут пламя под контроль.Международный аэропорт в Трогире ограничил работу, самолеты взлетали и садились только с одного направления. Воздушный коридор в направлении Сплита был закрыт из-за использования его пожарными самолетами.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



Следите за новостями Чехии в соцсетях: Telegram Facebook Instagram









Пока никто не комментировал, будьте первым

Добавить комментарий Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь Отправить

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :