Крупный пожар вспыхнул в окрестностях города Сплит
28 ИЮЛЯ 2023
08:35
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В четверг днем на хорватском острове Чиово вспыхнул сильный пожар. Густой дым был виден из близлежащего Сплита. Пламя быстро распространялось из-за ветра.
Пожар начался в двух местах около 16:00 в северной части острова недалеко от исторического города Трогир. Затем пламя распространилось на юг, в сторону курорта Округ Горни, и достигло жилых районов. Ситуация осложнялась сильным ветром.
Примерно в 20:00 в нескольких сотнях метров возник еще один пожар. По данным Dalmacija danas, в воздухе находятся шесть пожарных самолетов, а на земле — 30 машин и 150 пожарных.
Позднее новостной сервер Slobodna Dalmacija написал, что пожарные постепенно берут пламя под контроль.
Международный аэропорт в Трогире ограничил работу, самолеты взлетали и садились только с одного направления. Воздушный коридор в направлении Сплита был закрыт из-за использования его пожарными самолетами.
Источник: novinky.cz
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Примерно в 20:00 в нескольких сотнях метров возник еще один пожар. По данным Dalmacija danas, в воздухе находятся шесть пожарных самолетов, а на земле — 30 машин и 150 пожарных.
Позднее новостной сервер Slobodna Dalmacija написал, что пожарные постепенно берут пламя под контроль.
Международный аэропорт в Трогире ограничил работу, самолеты взлетали и садились только с одного направления. Воздушный коридор в направлении Сплита был закрыт из-за использования его пожарными самолетами.
Источник: novinky.cz
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