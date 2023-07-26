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Крупный пожар вспыхнул в окрестностях города Сплит

Новости 420on
28 ИЮЛЯ 2023
08:35
701
В четверг днем на хорватском острове Чиово вспыхнул сильный пожар. Густой дым был виден из близлежащего Сплита. Пламя быстро распространялось из-за ветра.
Пожар начался в двух местах около 16:00 в северной части острова недалеко от исторического города Трогир. Затем пламя распространилось на юг, в сторону курорта Округ Горни, и достигло жилых районов. Ситуация осложнялась сильным ветром.
 
 Примерно в 20:00 в нескольких сотнях метров возник еще один пожар. По данным Dalmacija danas, в воздухе находятся шесть пожарных самолетов, а на земле — 30 машин и 150 пожарных.
 
 Позднее новостной сервер Slobodna Dalmacija написал, что пожарные постепенно берут пламя под контроль.
 
 Международный аэропорт в Трогире ограничил работу, самолеты взлетали и садились только с одного направления. Воздушный коридор в направлении Сплита был закрыт из-за использования его пожарными самолетами.

Источник: novinky.cz

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пожар Хорватия

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