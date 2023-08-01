Новый рекорд на YouTube: без подписчиков 420on ничего бы не получилось! Анастасия Князева 2 АВГУСТА 2023 14:46 27

Впечатляющий юбилей у нас сегодня! Новостной портал о жизни в Чехии отмечает прорывную цифру в 15 000 подписчиков на нашем YouTube-канале. Это грандиозное достижение стало возможным благодаря усердной работе нашей команды и неоценимой поддержке от наших дорогих подписчиков. В материале — наши топовые видео!





Особое спасибо мы хотим выразить нашей удивительной команде 420on. От сценаристов до операторов, от монтажеров до контент-мейкеров и коммьюнити-менеджеров — каждый из вас внес свой вклад в создание нашего контента и достижение этого важного момента.



Начиная с 1000 просмотров за одно видео, мы прошли долгий и увлекательный путь, чтобы сегодня праздновать свыше 100 тысяч просмотров нашего — и эта цифра продолжает расти.



Но самая важная благодарность здесь — это вам, нашим замечательным читателям портала 420on и подписчикам YouTube-канала. Благодаря вашим просмотрам, лайкам и комментариям, мы смогли достичь этого результата. Мы благодарим вас за вашу поддержку и верим, что вы будете продолжать оставаться с нами в дальнейшем.



Если вы еще не подписаны на наш канал, то советуем сделать это прямо



Ваши любимые видео на канале:

420on рекомендует: Первую благодарность мы хотели бы направить нашим партнерам, которые оказали большую помощь в выпуске ряда наших видео. Ваше участие в этом проекте было жизненно важным, и мы выражаем глубокую признательность за ваше сотрудничество и поддержку.Особое спасибо мы хотим выразить нашей удивительной команде 420on. От сценаристов до операторов, от монтажеров до контент-мейкеров и коммьюнити-менеджеров — каждый из вас внес свой вклад в создание нашего контента и достижение этого важного момента.Начиная с 1000 просмотров за одно видео, мы прошли долгий и увлекательный путь, чтобы сегодня праздновать топового видео — и эта цифра продолжает расти.Но самая важная благодарность здесь — это вам, нашим замечательным читателям портала 420on и подписчикам YouTube-канала. Благодаря вашим просмотрам, лайкам и комментариям, мы смогли достичь этого результата. Мы благодарим вас за вашу поддержку и верим, что вы будете продолжать оставаться с нами в дальнейшем.Если вы еще не подписаны на наш канал, то советуем сделать это прямо сейчас . Впереди много интересного, и мы не хотим, чтобы вы пропустили что-то важное.Ваши любимые видео на канале:420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях: Telegram Facebook Instagram





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