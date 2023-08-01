Новый рекорд на YouTube: без подписчиков 420on ничего бы не получилось!
2 АВГУСТА 2023
14:46
27
Впечатляющий юбилей у нас сегодня! Новостной портал о жизни в Чехии отмечает прорывную цифру в 15 000 подписчиков на нашем YouTube-канале. Это грандиозное достижение стало возможным благодаря усердной работе нашей команды и неоценимой поддержке от наших дорогих подписчиков. В материале — наши топовые видео!
Первую благодарность мы хотели бы направить нашим партнерам, которые оказали большую помощь в выпуске ряда наших видео. Ваше участие в этом проекте было жизненно важным, и мы выражаем глубокую признательность за ваше сотрудничество и поддержку.
Особое спасибо мы хотим выразить нашей удивительной команде 420on. От сценаристов до операторов, от монтажеров до контент-мейкеров и коммьюнити-менеджеров — каждый из вас внес свой вклад в создание нашего контента и достижение этого важного момента.
Начиная с 1000 просмотров за одно видео, мы прошли долгий и увлекательный путь, чтобы сегодня праздновать свыше 100 тысяч просмотров нашего топового видео — и эта цифра продолжает расти.
Но самая важная благодарность здесь — это вам, нашим замечательным читателям портала 420on и подписчикам YouTube-канала. Благодаря вашим просмотрам, лайкам и комментариям, мы смогли достичь этого результата. Мы благодарим вас за вашу поддержку и верим, что вы будете продолжать оставаться с нами в дальнейшем.
Если вы еще не подписаны на наш канал, то советуем сделать это прямо сейчас. Впереди много интересного, и мы не хотим, чтобы вы пропустили что-то важное.
Ваши любимые видео на канале:
420on рекомендует:
Особое спасибо мы хотим выразить нашей удивительной команде 420on. От сценаристов до операторов, от монтажеров до контент-мейкеров и коммьюнити-менеджеров — каждый из вас внес свой вклад в создание нашего контента и достижение этого важного момента.
Начиная с 1000 просмотров за одно видео, мы прошли долгий и увлекательный путь, чтобы сегодня праздновать свыше 100 тысяч просмотров нашего топового видео — и эта цифра продолжает расти.
Но самая важная благодарность здесь — это вам, нашим замечательным читателям портала 420on и подписчикам YouTube-канала. Благодаря вашим просмотрам, лайкам и комментариям, мы смогли достичь этого результата. Мы благодарим вас за вашу поддержку и верим, что вы будете продолжать оставаться с нами в дальнейшем.
Если вы еще не подписаны на наш канал, то советуем сделать это прямо сейчас. Впереди много интересного, и мы не хотим, чтобы вы пропустили что-то важное.
Ваши любимые видео на канале:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
2 АВГУСТА 2023
14:22
133
2 АВГУСТА 2023
12:38
310
2 АВГУСТА 2023
10:43
401
2 АВГУСТА 2023
10:20
1460
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
2 АВГУСТА 2023
14:22
133
2 АВГУСТА 2023
12:38
310
2 АВГУСТА 2023
10:43
401
2 АВГУСТА 2023
10:20
1460
2 АВГУСТА 2023
08:49
643
1 АВГУСТА 2023
18:57
947
1 АВГУСТА 2023
18:30
12493
1 АВГУСТА 2023
17:52
737
1 АВГУСТА 2023
17:27
17153
1 АВГУСТА 2023
16:20
676
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.