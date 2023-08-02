Хоккеист Гашек негодует по поводу чехов, работающих в России: "Государство должно защищать меня и мою семью!"

Спортивная легенда Гашек активно выступает против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях с тех пор, как в прошлом году российские войска вторглись на территорию Украины. По его мнению, они являются рекламой войны. Совсем недавно он подверг резкой критике участие спортсменок из России и Белоруссии в теннисном турнире WTA, проходящем в столице на этой неделе.





Ни российские, ни белорусские спортсменки, несмотря на протесты женской теннисной ассоциации WTA, в итоге не примут участия в турнире. Причиной тому стало постановление правительства, запрещающее участие российских и белорусских спортсменов на территории Чехии. Одну из российских теннисисток, приехавшую в Прагу, полиция по делам иностранцев в аэропорту не пустила в Чехию. В то же время на этой неделе, напротив, полиция разрешила двум игрокам с российскими паспортами принять участие в теннисном турнире в Либереце.





"Было бы очень уместно, если бы МВД объяснило нашей общественности, в чем именно заключалась разница между российской теннисисткой, которого не пустили в страну, и этими двумя теннисистами", - потребовал Гашек в СМИ.





Что еще было сказано в интервью?





Вы были рады, что российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в турнире в Праге?





Скажем так, немного. Я воспринимаю то, что произошло здесь, в Праге, как первый шаг. Правило определено таким образом, что его трактуют по-разному, министерства, полиция не знают, как его трактовать. Мы должны выработать четкое определение и трактовку, и то, что произошло, что российские и белорусские игроки не были допущены к участию, должно безоговорочно распространяться на все соревнования по единым правилам.





Это вызывает у меня такие эмоции, потому что я считаю это самым важным. Человеческая жизнь для меня на первом месте. И еще потому, что я был спортсменом. Спорт - это прекрасно, но человеческая жизнь для меня на первом месте.





Большинство людей либо поддерживают меня, либо молчат, по разным причинам, на мой взгляд, первая - это страх, за мою семью, за то, что поддержка Доминика Гашека нанесет им социальный ущерб... Раньше люди хотели сфотографироваться или взять автограф, сейчас они приходят сказать, что поддерживают меня. Поддержка во много раз выше, чем пять, шесть, десять месяцев назад.





Не могу представить, что 10 лет назад я бы жестко выступил против НХЛ. Это работа для игроков, поэтому эти ребята и не выходят. Поэтому я в какой-то степени оправдываю игроков НХЛ, но я не собираюсь оправдывать боссов и руководство НХЛ. Это те чиновники, которые должны выстраивать эти правила так, чтобы НХЛ не была рекламой войны в России. И я сделаю все возможное, чтобы НХЛ заплатила миллиарды Украине за свою позицию.





Не жалеете ли Вы, что сами играли в России?



Может быть, кого-то это насторожило, были активисты, например, в Европе. Но я за себя постою: Доминик Гашек не был достаточно образован, чтобы понять, куда идет Россия.





И вы не жалеете, что служили российской пропаганде?



Конечно, в какой-то степени мы служили путинской пропаганде. Я уверен, что если бы я был умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики нам тогда все объяснили и лучше установили правила... если бы я тогда был более разумным, я бы осуждал Россию. Меня начало осенять только в 2014 году после аннексии Крыма.





Что касается денег, то я много денег отдал Украине, если это больше, чем я заработал в России, то об этом можно спорить здесь. Сколько я даю - это мое личное дело. Но это хорошо, что вы так говорите, и я буду продолжать это делать.





Я призываю к этому с самого начала войны, чтобы наши политики, законодатели запретили чешским гражданам работать в России. Мы назвали Россию террористическим государством, и тем не менее мы позволяем нашим гражданам работать там. Нас учили в начальной школе, что труд создает ценность, деньги. (...) И именно Россия использует созданные ею ценности для своих действий. Я скажу в камеру: наши депутаты, сенаторы, правительство, то, что Дмитрий Яшкин работает в России, - это ваша вина, и вы за это отвечаете. А разве не виноваты те, кто едет туда работать? Кто должен нас защищать? Дмитрий Яшкин - это как раз то, почему наши депутаты должны выступить. То есть государство должно защищать Дмитрия Яшкина? Нет, нет, нет. Государство должно защищать меня и мою семью! У меня есть ребенок, у меня есть жена.





А как оно должно вас защищать?



Ну, не давая вам там работать. Он создает там ценности, а Россия использует их против меня, против нашей страны, против наших союзников.







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