Чехи пробуют, как бы они выглядели в образе Барби или Кена: эксперты предостерегают от использования приложения Новости 420on 5 АВГУСТА 2023 14:30 305

Жена главы ANO Моника Бабишова в роли Барби, министр цифровизации Иван Бартош в роли Кена. Политики, знаменитости и многие простые чехи попались на удочку приложения, которое генерирует изображение их любимой куклы с любым лицом. Эксперты предупреждают, что прежде чем пользоваться подобным приложением, необходимо хорошо подумать, знают ли они, кому и для чего отправляют свои данные.





По их мнению, эти приложения не соответствуют принципам конфиденциальности GDPR. Кроме того, одно из приложений предлагает небольшую плату за фотографию, поэтому помимо фотографии и электронной почты необходимо также ввести платежные данные. При этом второе приложение обращается к камере или сервисам определения местоположения телефона.



«Это не какая-то опасность, что кто-то прямо сейчас ограбит ваш счет, но предоставлять информацию о себе всегда рискованно. Как минимум, это может привести к тому, что какая-то информация будет использована для целевой рекламы», — сказал Давид Слижек, главный редактор сайта lupa.cz.



Но еще опаснее, по его словам, то, что загруженная фотография может стать частью большой базы данных фотографий, которыми кто-то так или иначе распорядится.



«Сегодня очень много искусственного интеллекта обучается. Есть компании, которые скачивают из Интернета множество фотографий, которые затем используются в различных программах распознавания лиц. Они используются не только полицейскими органами в демократических странах, но и в других странах», — намекнул он на потенциальную опасность.





Против этого приложения уже выступили Словацкое управление национальной безопасности и Министерство цифровых технологий Польши, которое на своей странице в Facebook предупредило, что это приложение не является официальным приложением компании Matell, производящей куклу Барби, и что людям следует быть осторожными с тем, кому они передают свои фотографии и личные данные.



Чешское национальное управление по кибер- и информационной безопасности не выпустило специального предупреждения относительно подобных приложений для Барби. Оно заявляет, что рекомендуется проявлять осторожность, но призывает проявлять осторожность при использовании любых приложений.



«Мы должны быть крайне осторожны в отношении того, к чему мы предоставляем приложению доступ, необходимо ли это для его функционирования и каким контентом мы делимся через приложение. Будь то фотографии, личные данные, местоположение или другие данные. Безусловно, например, приложению для редактирования фотографий не обязательно нужен доступ к вашему местоположению или контактам», — заявили в ведомстве.



Такие приложения, как bairbie.me или barbieselfie.ai, после загрузки вашей фотографии и ввода электронной почты создают куклу Барби или постер с вашим лицом.



Первое приложение заявляет, что отправит полученную фотографию на электронную почту, однако она не приходит. По мнению эксперта по социальным сетям Элишки Вихнанковой, создатели приложения пытаются связать личность человека с конкретным адресом электронной почты. «Это можно обойти за счет того, что многие пользователи используют спам-адреса или некоторые провайдеры уже предлагают одноразовые адреса. Это позволит не связывать ваше лицо с конкретным адресом электронной почты», — сказала она.



По словам Вихнанковой, каждый, кто захочет воспользоваться подобным приложением, должен прежде всего осознавать, что он не знает, кто и как собирает его данные, и что они, скорее всего, не защищены GDPR. Если же он решит им воспользоваться, то должен постараться минимизировать возможные риски, т.е. использовать анонимный адрес электронной почты или фотографию, которую он уже использовал в социальных сетях или Интернете, и не загружать ничего конфиденциального.



Источник: Власти предупреждают о рисках при пользовании приложением, которое стало очень популярным среди жителей Чехии, включая политиков и знаменитостей. Эксперты советуют, как предотвратить неправомерное использование персональных данных, если люди все же хотят попробовать подобную «игрушку».По их мнению, эти приложения не соответствуют принципам конфиденциальности GDPR. Кроме того, одно из приложений предлагает небольшую плату за фотографию, поэтому помимо фотографии и электронной почты необходимо также ввести платежные данные. При этом второе приложение обращается к камере или сервисам определения местоположения телефона.«Это не какая-то опасность, что кто-то прямо сейчас ограбит ваш счет, но предоставлять информацию о себе всегда рискованно. Как минимум, это может привести к тому, что какая-то информация будет использована для целевой рекламы», — сказал Давид Слижек, главный редактор сайта lupa.cz.Но еще опаснее, по его словам, то, что загруженная фотография может стать частью большой базы данных фотографий, которыми кто-то так или иначе распорядится.«Сегодня очень много искусственного интеллекта обучается. Есть компании, которые скачивают из Интернета множество фотографий, которые затем используются в различных программах распознавания лиц. Они используются не только полицейскими органами в демократических странах, но и в других странах», — намекнул он на потенциальную опасность.Против этого приложения уже выступили Словацкое управление национальной безопасности и Министерство цифровых технологий Польши, которое на своей странице в Facebook предупредило, что это приложение не является официальным приложением компании Matell, производящей куклу Барби, и что людям следует быть осторожными с тем, кому они передают свои фотографии и личные данные.Чешское национальное управление по кибер- и информационной безопасности не выпустило специального предупреждения относительно подобных приложений для Барби. Оно заявляет, что рекомендуется проявлять осторожность, но призывает проявлять осторожность при использовании любых приложений.«Мы должны быть крайне осторожны в отношении того, к чему мы предоставляем приложению доступ, необходимо ли это для его функционирования и каким контентом мы делимся через приложение. Будь то фотографии, личные данные, местоположение или другие данные. Безусловно, например, приложению для редактирования фотографий не обязательно нужен доступ к вашему местоположению или контактам», — заявили в ведомстве.Такие приложения, как bairbie.me или barbieselfie.ai, после загрузки вашей фотографии и ввода электронной почты создают куклу Барби или постер с вашим лицом.Первое приложение заявляет, что отправит полученную фотографию на электронную почту, однако она не приходит. По мнению эксперта по социальным сетям Элишки Вихнанковой, создатели приложения пытаются связать личность человека с конкретным адресом электронной почты. «Это можно обойти за счет того, что многие пользователи используют спам-адреса или некоторые провайдеры уже предлагают одноразовые адреса. Это позволит не связывать ваше лицо с конкретным адресом электронной почты», — сказала она.По словам Вихнанковой, каждый, кто захочет воспользоваться подобным приложением, должен прежде всего осознавать, что он не знает, кто и как собирает его данные, и что они, скорее всего, не защищены GDPR. Если же он решит им воспользоваться, то должен постараться минимизировать возможные риски, т.е. использовать анонимный адрес электронной почты или фотографию, которую он уже использовал в социальных сетях или Интернете, и не загружать ничего конфиденциального.Источник: seznamzpravy.cz

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