Банкротство IC Group: люди доверили компании 1,5 млрд крон, следы ведут в Россию
8 АВГУСТА 2023
12:04
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Инвестиционная компания Diversity Capital из скандально известной IC Group проходит процедуру банкротства. Люди доверили компании более одного миллиарда крон. Деньги бизнесменам удалось собрать в том числе благодаря рассказам о соинвестировании с малайзийским султаном.
Городской суд Праги объявил процедуру банкротства в отношении инвестиционной компании Diversity Capital. Как сообщает SZ Byznys, людей привлекали высокие проценты по вкладам.
Процедура банкротства была инициирована клиентами Diversity Capital, которым фирма задолжала деньги. Ранее уже стало известно, что на счетах инвестиционной компании практически ничего нет. Что стало с деньгами, пока неясно.
«Сотни клиентов Diversity Capital обратились в наш офис. Мы получили окончательные судебные решения и возбудили исполнительное производство. В рамках исполнительного производства требования взыскателя по делу о банкротстве удовлетворить не удалось. Это было связано с отсутствием у Diversity Capital переуступаемых активов. Таким образом, мы пришли к выводу, что этот альтернативный фонд находится в состоянии банкротства», — заявил адвокат Петр Веселый из юридической фирмы Žižlavský, которая представляет интересы некоторых инвесторов Diversity Capital.
«Поскольку руководство не выполнило своего обязательства по подаче заявления о банкротстве, мы подали его, чтобы защитить интересы наших клиентов», — добавил он.
Компания IC Group известна в Чехии тем, что она якобы разбогатела на инвестициях королевской семьи Малайзии. Однако следы ключевых лиц холдинга ведут в Россию и Таджикистан. Более того, неизвестно происхождение капитала, который компания пыталась привлечь в Чехии.
Кроме того, холдингом руководил Ян Дворжачек, осужденный в последние годы за попытку мошеннического вывода денег из предприятия Les České republiky.
«Подав заявление о несостоятельности, мы остановили течение срока для предъявления претензий к лицам, которым Diversity Capital передал деньги или активы, — заявил адвокат Михал Жижлавский из юридической фирмы Žižlavský. Это означает, что до определенного времени в будущем можно будет оспорить денежные переводы, осуществленные фирмой».
Diversity Capital обещала фиксированное вознаграждение в размере 12% в год, или один 1% в месяц. Неясно, какая инвестиционная стратегия стояла за этим. Diversity Capital работала как так называемый альтернативный фонд, деятельность которого практически не регулируется.
Процедура банкротства была инициирована клиентами Diversity Capital, которым фирма задолжала деньги. Ранее уже стало известно, что на счетах инвестиционной компании практически ничего нет. Что стало с деньгами, пока неясно.
«Сотни клиентов Diversity Capital обратились в наш офис. Мы получили окончательные судебные решения и возбудили исполнительное производство. В рамках исполнительного производства требования взыскателя по делу о банкротстве удовлетворить не удалось. Это было связано с отсутствием у Diversity Capital переуступаемых активов. Таким образом, мы пришли к выводу, что этот альтернативный фонд находится в состоянии банкротства», — заявил адвокат Петр Веселый из юридической фирмы Žižlavský, которая представляет интересы некоторых инвесторов Diversity Capital.
«Поскольку руководство не выполнило своего обязательства по подаче заявления о банкротстве, мы подали его, чтобы защитить интересы наших клиентов», — добавил он.
Компания IC Group известна в Чехии тем, что она якобы разбогатела на инвестициях королевской семьи Малайзии. Однако следы ключевых лиц холдинга ведут в Россию и Таджикистан. Более того, неизвестно происхождение капитала, который компания пыталась привлечь в Чехии.
Кроме того, холдингом руководил Ян Дворжачек, осужденный в последние годы за попытку мошеннического вывода денег из предприятия Les České republiky.
«Подав заявление о несостоятельности, мы остановили течение срока для предъявления претензий к лицам, которым Diversity Capital передал деньги или активы, — заявил адвокат Михал Жижлавский из юридической фирмы Žižlavský. Это означает, что до определенного времени в будущем можно будет оспорить денежные переводы, осуществленные фирмой».
Diversity Capital обещала фиксированное вознаграждение в размере 12% в год, или один 1% в месяц. Неясно, какая инвестиционная стратегия стояла за этим. Diversity Capital работала как так называемый альтернативный фонд, деятельность которого практически не регулируется.
Источник: seznamzpravy.cz
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