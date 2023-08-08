Европа выходит из кризиса. Чехия рискует оказаться в нищете Новости 420on 8 АВГУСТА 2023 16:35 772

В то время как большинство стран пробуждаются от экономического кризиса, в некоторых странах Европы экономика вновь замедляется. По последним прогнозам, Чехия входит в группу риска. Здесь покупательная способность и, соответственно, потребление домохозяйств падает вторыми темпами после Венгрии.





Причем речь идет не только о неевропейских экономиках. Даже ВВП Великобритании вырастет на 0,4% по сравнению с предыдущими прогнозами благодаря «более высокому, чем ожидалось, потреблению, а также инвестициям», чему способствовало «снижение цен на энергоносители и ослабление последствий Brexit».



В двух других традиционно проблемных странах — Италии и Испании — ситуация с инфляцией оказалась еще лучше, и, как утверждается, этому способствовали высокие продажи в сфере услуг и туризма.



Только для Германии, которая должна ожидать снижения своих экономических показателей на 0,3% в этом году, прогноз ухудшился. После пандемии в 2020 году и влияния российской агрессии в 2022 году это означает, что западные соседи столкнутся с третьим дефицитом.



Данные МВФ усилили ощущение «сумерек богов» в Германии среди ее соседей. Субботняя газета Frankfurter Allgemeine Zeitung попыталась отразить настроение в автомобильной промышленности заголовком «Ситуация становится токсичной», а другой заголовок гласил: «Над строительной отраслью сгущаются темные тучи». «Мы погружаемся все глубже и глубже», — сетовал на состояние отрасли премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью газете Bild am Sonntag.



Одним из немногих возможных утешений стала газета Welt, которая заявила, что Германия — не самая большая проблема, потому что в Швеции ситуация еще хуже.



У каждого поражения есть своя причина



Это небольшое утешение для немцев не является преувеличением. Малые экономики, не упомянутые в глобальном докладе МВФ, также сообщают о трудностях. Однако о них говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития от начала июня, который, хотя и потерял в весе, но с его основной идеей трудно поспорить.



Помимо стран Балтии, непосредственно граничащих с агрессивной Россией, проблемы испытывают и другие страны, в частности Швеция и Венгрия. Падает в рейтинге и Чехия, что в последний раз подтвердил августовский прогноз Чешского национального банка, согласно которому рост экономики страны за весь год составит ничтожные 0,1%. Три вышеперечисленные страны оказались худшими по уровню инфляции, и у каждой из них есть своя причина для этого.



В Швеции лопнул пузырь на рынке жилья



В частности, в Швеции центральный банк — Riksbank — не может эффективно бороться с инфляцией. В самой густонаселенной из скандинавских стран лопнул «пузырь» цен на недвижимость, и активы значительной части населения потеряли в цене.



Если бы Riksbank поднял процентные ставки, скажем, до 4%, как это сделал Европейский центральный банк, то одновременно выросли бы и процентные ставки по ипотечным кредитам, и банк нанес бы еще один удар по населению.



Однако снижение процентных ставок ухудшило обменный курс шведской кроны, привело к удорожанию импортных товаров и превратило Швецию в одну из трех стран Западной Европы с базовой инфляцией более 8%. Таким образом, помимо строительства, продолжилось падение потребления.



Экономисты нашли более простую интерпретацию для Венгрии, где инфляция не так давно достигла 20%. «Перед парламентскими выборами в апреле прошлого года премьер-министр Виктор Орбан сделал подарки пенсионерам, семьям с детьми и молодым работникам на сумму 4,5 млрд евро. Практически такая же сумма была затем направлена на потребительские нужды, способствуя росту инфляции», — резюмирует австрийская газета Der Standard.



Рост цен ускорился из-за неудачного государственного регулирования. Высокая инфляция подорвала покупательную способность венгров больше всех в Европе, и это стало достаточной причиной для замораживания общих экономических показателей.



В Чехии падает потребление и экспорт



Покупательная способность и, соответственно, потребление домохозяйств в Чехии падали вторыми по величине темпами после Венгрии.



Однако чехи ищут виновника в другом. «Значение экспорта промышленной продукции в Германию для местной экономики обычно преувеличивается. Тем не менее, экспорт может скорректировать экономический баланс в лучшую сторону в период, когда внутреннее потребление снижается. Верно и то, что экспорт стал непропорционально зависим от Германии», — говорит Петр Бартон, главный экономист компании Natland, описывая один из параметров местного благосостояния.



Согласно августовскому прогнозу Чешского национального банка, отечественная экономика все еще держится на плаву благодаря чистому экспорту, без которого она упала бы на 3%. Таким образом, с учетом провала Германии во втором полугодии Чехия рискует получить третью рецессию за последние четыре года.



Вопрос о том, как быстро западные соседи смогут преодолеть свою слабость, становится решающим для экономического баланса Чехии в 2023 году. Однако немцы пока не пришли к единому мнению о том, почему кризис возвращается к ним во второй раз. Аналитические материалы и газетные статьи обычно посвящены тем же проблемам, с которыми сталкиваются другие страны: трехкратному росту цен на энергоносители, «регуляторному цунами», т.е. десяткам тысяч страниц нормативных актов для бизнеса, высоким налогам или нехватке квалифицированных работников. Этот список приводится в последнем номере Die Zeit.



Однако Леонхард Бирнбаум, глава правления энергетического гиганта E.on, добавил особую причину. По его словам, экономика тормозится из-за того, что Европа, и в частности Германия, пытается быстрее других регионов перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. «Энергетический переход в том виде, в котором мы сейчас пытаемся его осуществить, будет сопровождаться потерей благосостояния во всей Европе, — заявил Бирнбаум. Нам придется смириться с более низким уровнем жизни до тех пор, пока преобразования не будут завершены, в ближайшие 10-15 лет».



Люди против преобразований



В другом аналитическом материале Zeit попыталась найти способ ускорить преобразования, но не получила обнадеживающих результатов. Действительно, конкретные шаги по преобразованию отвергаются населением.



Например, в баварском городе Штрасскирхен планируется провести референдум, чтобы предотвратить строительство завода по производству автомобильных аккумуляторов BMW.



А город Тантов на севере Германии остановил строительство ветровой электростанции. «Но если Германия хочет достичь своих климатических целей, ей нужны электромобили, тепловые насосы и эко-угольные заводы. В противном случае процветание полностью рухнет, или мы сможем забыть о климатических целях», — так описывает Die Zeit особую дилемму, сдерживающую развитие немецкой экономики.



План спасения экономики станет «самой важной темой, которой федеральное правительство займется в ближайшие недели», пообещала лидер партии «зеленых» Рикарда Ланг газете Bild am Sonntag.



Пока неизвестно, с какими предложениями выступят министры. Сама президент Ланг рекомендует инвестировать, прежде всего, в железные дороги, детские сады и цифровизацию, одновременно предлагая инвестиционные льготы международным концернам.



Тем не менее, волнения в Германии могут не привести к новому европейскому кризису, как опасаются некоторые местные публицисты и менеджеры. Валютный фонд сам указывает на возможный выход из сложившейся ситуации, объясняя спад в немецкой экономике в этом году «ослаблением промышленных показателей».



Ситуация может измениться, когда другие страны окончательно преодолеют последствия инфляции и у их покупателей появится достаточно денег, чтобы требовать более дорогие немецкие товары, в том числе и комплектующие из Чехии.



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420on рекомендует: В последнюю неделю июля Международный валютный фонд опубликовал свой летний прогноз. 19 из 20 крупнейших стран могли быть довольны, поскольку эксперты из Нью-Йорка улучшили их перспективы на этот год.Причем речь идет не только о неевропейских экономиках. Даже ВВП Великобритании вырастет на 0,4% по сравнению с предыдущими прогнозами благодаря «более высокому, чем ожидалось, потреблению, а также инвестициям», чему способствовало «снижение цен на энергоносители и ослабление последствий Brexit».В двух других традиционно проблемных странах — Италии и Испании — ситуация с инфляцией оказалась еще лучше, и, как утверждается, этому способствовали высокие продажи в сфере услуг и туризма.Только для Германии, которая должна ожидать снижения своих экономических показателей на 0,3% в этом году, прогноз ухудшился. После пандемии в 2020 году и влияния российской агрессии в 2022 году это означает, что западные соседи столкнутся с третьим дефицитом.Данные МВФ усилили ощущение «сумерек богов» в Германии среди ее соседей. Субботняя газета Frankfurter Allgemeine Zeitung попыталась отразить настроение в автомобильной промышленности заголовком «Ситуация становится токсичной», а другой заголовок гласил: «Над строительной отраслью сгущаются темные тучи». «Мы погружаемся все глубже и глубже», — сетовал на состояние отрасли премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью газете Bild am Sonntag.Одним из немногих возможных утешений стала газета Welt, которая заявила, что Германия — не самая большая проблема, потому что в Швеции ситуация еще хуже.Это небольшое утешение для немцев не является преувеличением. Малые экономики, не упомянутые в глобальном докладе МВФ, также сообщают о трудностях. Однако о них говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития от начала июня, который, хотя и потерял в весе, но с его основной идеей трудно поспорить.Помимо стран Балтии, непосредственно граничащих с агрессивной Россией, проблемы испытывают и другие страны, в частности Швеция и Венгрия. Падает в рейтинге и Чехия, что в последний раз подтвердил августовский прогноз Чешского национального банка, согласно которому рост экономики страны за весь год составит ничтожные 0,1%. Три вышеперечисленные страны оказались худшими по уровню инфляции, и у каждой из них есть своя причина для этого.В частности, в Швеции центральный банк — Riksbank — не может эффективно бороться с инфляцией. В самой густонаселенной из скандинавских стран лопнул «пузырь» цен на недвижимость, и активы значительной части населения потеряли в цене.Если бы Riksbank поднял процентные ставки, скажем, до 4%, как это сделал Европейский центральный банк, то одновременно выросли бы и процентные ставки по ипотечным кредитам, и банк нанес бы еще один удар по населению.Однако снижение процентных ставок ухудшило обменный курс шведской кроны, привело к удорожанию импортных товаров и превратило Швецию в одну из трех стран Западной Европы с базовой инфляцией более 8%. Таким образом, помимо строительства, продолжилось падение потребления.Экономисты нашли более простую интерпретацию для Венгрии, где инфляция не так давно достигла 20%. «Перед парламентскими выборами в апреле прошлого года премьер-министр Виктор Орбан сделал подарки пенсионерам, семьям с детьми и молодым работникам на сумму 4,5 млрд евро. Практически такая же сумма была затем направлена на потребительские нужды, способствуя росту инфляции», — резюмирует австрийская газета Der Standard.Рост цен ускорился из-за неудачного государственного регулирования. Высокая инфляция подорвала покупательную способность венгров больше всех в Европе, и это стало достаточной причиной для замораживания общих экономических показателей.Покупательная способность и, соответственно, потребление домохозяйств в Чехии падали вторыми по величине темпами после Венгрии.Однако чехи ищут виновника в другом. «Значение экспорта промышленной продукции в Германию для местной экономики обычно преувеличивается. Тем не менее, экспорт может скорректировать экономический баланс в лучшую сторону в период, когда внутреннее потребление снижается. Верно и то, что экспорт стал непропорционально зависим от Германии», — говорит Петр Бартон, главный экономист компании Natland, описывая один из параметров местного благосостояния.Согласно августовскому прогнозу Чешского национального банка, отечественная экономика все еще держится на плаву благодаря чистому экспорту, без которого она упала бы на 3%. Таким образом, с учетом провала Германии во втором полугодии Чехия рискует получить третью рецессию за последние четыре года.Вопрос о том, как быстро западные соседи смогут преодолеть свою слабость, становится решающим для экономического баланса Чехии в 2023 году. Однако немцы пока не пришли к единому мнению о том, почему кризис возвращается к ним во второй раз. Аналитические материалы и газетные статьи обычно посвящены тем же проблемам, с которыми сталкиваются другие страны: трехкратному росту цен на энергоносители, «регуляторному цунами», т.е. десяткам тысяч страниц нормативных актов для бизнеса, высоким налогам или нехватке квалифицированных работников. Этот список приводится в последнем номере Die Zeit.Однако Леонхард Бирнбаум, глава правления энергетического гиганта E.on, добавил особую причину. По его словам, экономика тормозится из-за того, что Европа, и в частности Германия, пытается быстрее других регионов перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. «Энергетический переход в том виде, в котором мы сейчас пытаемся его осуществить, будет сопровождаться потерей благосостояния во всей Европе, — заявил Бирнбаум. Нам придется смириться с более низким уровнем жизни до тех пор, пока преобразования не будут завершены, в ближайшие 10-15 лет».В другом аналитическом материале Zeit попыталась найти способ ускорить преобразования, но не получила обнадеживающих результатов. Действительно, конкретные шаги по преобразованию отвергаются населением.Например, в баварском городе Штрасскирхен планируется провести референдум, чтобы предотвратить строительство завода по производству автомобильных аккумуляторов BMW.А город Тантов на севере Германии остановил строительство ветровой электростанции. «Но если Германия хочет достичь своих климатических целей, ей нужны электромобили, тепловые насосы и эко-угольные заводы. В противном случае процветание полностью рухнет, или мы сможем забыть о климатических целях», — так описывает Die Zeit особую дилемму, сдерживающую развитие немецкой экономики.План спасения экономики станет «самой важной темой, которой федеральное правительство займется в ближайшие недели», пообещала лидер партии «зеленых» Рикарда Ланг газете Bild am Sonntag.Пока неизвестно, с какими предложениями выступят министры. Сама президент Ланг рекомендует инвестировать, прежде всего, в железные дороги, детские сады и цифровизацию, одновременно предлагая инвестиционные льготы международным концернам.Тем не менее, волнения в Германии могут не привести к новому европейскому кризису, как опасаются некоторые местные публицисты и менеджеры. Валютный фонд сам указывает на возможный выход из сложившейся ситуации, объясняя спад в немецкой экономике в этом году «ослаблением промышленных показателей».Ситуация может измениться, когда другие страны окончательно преодолеют последствия инфляции и у их покупателей появится достаточно денег, чтобы требовать более дорогие немецкие товары, в том числе и комплектующие из Чехии.Источник: seznamzpravy.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram

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