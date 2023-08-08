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На водителя автобуса в Чехии напали два подростка

Новости 420on
9 АВГУСТА 2023
08:42
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Полиция проводит расследование в отношении двух подростков, предположительно напавших на водителя городского автобуса в Мосте. В результате нападения пострадавший водитель потерял сознание. Парамедики были вынуждены доставить его в больницу.
Руководство транспортных компаний Северной Чехии согласно с тем, что в последнее время участились случаи агрессивного поведения пассажиров.

Инцидент произошел на автобусной остановке напротив торгового центра «Мост». Судя по записям камер видеонаблюдения, которые не могут быть обнародованы из-за продолжающегося полицейского расследования, два пассажира якобы напали на водителя общественного транспорта в особо жестокой форме. В итоге водитель оказался в больнице города Мост с подозрением на травмы средней тяжести.

«С помощью системы видеокамер нам удалось установить личности двух подозреваемых, которые побежали в сторону центра и через несколько минут были задержаны нашим моторизованным патрулем», — сказал Ярослав Хрвол, директор муниципальной полиции Моста.

Они были переданы чешской полиции, которая в настоящее время ведет дальнейшее расследование. «Криминальные следователи Моста работают над этим делом, устанавливают все обстоятельства нападения и оценивают полученную информацию», — сказала Мирослава Глоговска, пресс-секретарь полиции региона Усти-над-Лабем.

По словам представителей транспортной компании, водитель ничего не помнит о нападении, в результате которого он потерял сознание. «Синяки на лице очень обширны. По нашим последним данным, он должен оставаться в больнице еще несколько дней», — сказал Владимир Шефр, заместитель директора транспортной компании «Мост и Литвинов».

Транспортная компания в Усти-над-Лабем также регистрирует все новые и новые конфликты в общественном транспорте. Недавно она отменила прямую автобусную линию от проблемного жилого района Мойжирж до центра города.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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автобусы Чехия полиция

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