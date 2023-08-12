646 кг кокаина стоимостью 2 млрд крон нашли на складе в супермаркете под Прагой Новости 420on 13 АВГУСТА 2023 14:38 667

Почти 650 кг кокаина было обнаружено в субботу, 12 августа, в партии экологически чистых бананов в распределительном центре сети супермаркетов Albert в Клецанах под Прагой. По мнению полиции, стоимость изъятого наркотика в конечной реализации может составлять около 2 млрд крон.





«Сотрудники склада супермаркета Albert обнаружили подозрительные пакеты при разгрузке паллет с биобананами в субботу днем и обратились в полицию. Они заметили килограммовые упаковки с подозрительным порошком. Проверка случайного образца показала, что это наркотическое вещество, точнее, кокаин», — сказала Шмолдасова.



По данным телеканала, около 646 кг кокаина при конечном сбыте стоят около 3 млрд крон, а один грамм продается примерно за 3 000 крон.



Nova, ссылаясь на источник, близкий к одному из сотрудников штаба, сообщила, что в каждом из 42 ящиков содержалось более 15 кг наркотика.



«Полицейский спецназ прибыл в Клечаны около 15:00 в субботу и перенес кокаин в фургон. Полицейские находились там до 21:00. Все присутствующие были напуганы», — цитирует Nova источник.



Затем полиция провела обыски на других складах сети по всей Чехии, но больше наркотиков не нашла. «Мы обыскали всю партию бананов, которая следовала в Чехию из Эквадора через Амстердам», — сказала Шмолдасова в интервью Nova.



Веть супермаркетов отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на то, что полиция проводит расследование. Речь идет об одной из крупнейших партий, перехваченных в Чехии.



В июне прошлого года в нескольких чешских супермаркетах в коробках из-под бананов было обнаружено самое большое количество кокаина в истории Чехии и, возможно, Чехословакии — в общей сложности более 800 кг.



Аналогичным образом в апреле 2015 года в супермаркете пражского района Збраслав в ящиках из-под бананов была обнаружена 100-килограммовая партия кокаина.



Источник: Об этом случае в воскресенье сообщила телекомпания Nova, информацию подтвердил пресс-секретарь Национального центра по контролю за наркотиками (NDC) Люция Шмолдасова. Партию обнаружили в ящиках с бананами сотрудниками склада и вызвали полицию, сообщает новостной сервер Tn.cz.«Сотрудники склада супермаркета Albert обнаружили подозрительные пакеты при разгрузке паллет с биобананами в субботу днем и обратились в полицию. Они заметили килограммовые упаковки с подозрительным порошком. Проверка случайного образца показала, что это наркотическое вещество, точнее, кокаин», — сказала Шмолдасова.По данным телеканала, около 646 кг кокаина при конечном сбыте стоят около 3 млрд крон, а один грамм продается примерно за 3 000 крон.Nova, ссылаясь на источник, близкий к одному из сотрудников штаба, сообщила, что в каждом из 42 ящиков содержалось более 15 кг наркотика.«Полицейский спецназ прибыл в Клечаны около 15:00 в субботу и перенес кокаин в фургон. Полицейские находились там до 21:00. Все присутствующие были напуганы», — цитирует Nova источник.Затем полиция провела обыски на других складах сети по всей Чехии, но больше наркотиков не нашла. «Мы обыскали всю партию бананов, которая следовала в Чехию из Эквадора через Амстердам», — сказала Шмолдасова в интервью Nova.Веть супермаркетов отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на то, что полиция проводит расследование. Речь идет об одной из крупнейших партий, перехваченных в Чехии.В июне прошлого года в нескольких чешских супермаркетах в коробках из-под бананов было обнаружено самое большое количество кокаина в истории Чехии и, возможно, Чехословакии — в общей сложности более 800 кг.Аналогичным образом в апреле 2015 года в супермаркете пражского района Збраслав в ящиках из-под бананов была обнаружена 100-килограммовая партия кокаина.Источник: novinky.cz

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