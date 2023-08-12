Вид на жительство в Чехии имеют 42,5 тыс. россиян — на 3,6 тыс. меньше, чем в начале войны

Число россиян, проживающих в Чехии, сократилось после нескольких лет роста. По состоянию на конец июня вид на жительство в Чехии имели 42 500 человек из России, что примерно на 3 600 меньше, чем в марте прошлого года, после начала российского вторжения на Украину. В чешских университетах обучается на несколько сотен меньше российских студентов.





Согласно выводам Центра изучения общественного мнения (CVVM), через год после вторжения России на Украину весной этого года более половины граждан Чехии согласились с полной политической и экономической изоляцией России. Такая же доля респондентов называла эту страну угрозой для Чехии осенью прошлого года. Но антипатия преобладала над симпатией еще до начала войны в прошлом году, спустя пять десятилетий после вторжения войск Варшавского договора в бывшую Чехословакию в 1968 году и три десятилетия после вывода оккупационных советских войск с территории Чехословакии.





Десять лет назад, в июне, вид на жительство в Чехии имели 33 400 россиян, из них 15 900 человек имели разрешение на постоянное проживание. В январе прошлого года в Чехии проживало 45 700 россиян, из них 23 400 - на постоянной основе. После вторжения России в Украину количество ВНЖ стало сокращаться. Еще в марте прошлого года их имели 22 600 россиян, а в июне этого года - примерно на 4 100 меньше. Напротив, число российских граждан, которым разрешено постоянное пребывание в Чехии, увеличилось. В марте прошлого года МВД зарегистрировало 23 500 россиян с ПМЖ, в июне этого года - 24 000. Россияне составляют четвертую по численности группу иностранцев, на их долю приходится 4% прибывших из-за рубежа.





В Чехию из России направляются не только экономические мигранты, но и беженцы. В прошлом году 157 из них обратились за защитой в Чехии. Двадцать заявлений были повторными. В прошлом году Министерство внутренних дел предоставило убежище семи гражданам РФ и дополнительную защиту еще четырем. Всего в конце прошлого года в Чехии проживало 143 просителя убежища из России. Они составляли третью по численности группу просителей убежища после беженцев из Афганистана и Мьянмы. В конце прошлого года 28 россиян имели временную защиту.





Иностранцы, имеющие постоянное место жительства, просители убежища или выпускники чешских вузов могут работать в Чехии без разрешения. В январе прошлого года в центрах занятости было зарегистрировано 18 507 работников из России, в марте после начала вторжения - 18 866, а в конце прошлого года - 20 274. На конец июня этого года в Чехии работало 20 167 россиян. Женщины составляют 57% работников. В январе 2015 года в Чехии работало 4 587 человек из России.





В последние годы также наблюдается рост числа российских студентов в чешских университетах. В 2021 году, по данным Министерства образования, их было почти 8100. С 2013 года их число увеличилось почти вдвое. В прошлом году этот показатель снизился: министерство зарегистрировало около 7650 российских студентов. Только около 5% российских студентов оплачивают свое обучение в государственных вузах. Если они учатся в чешских вузах, то платить не нужно.





В последние годы в ежегодных докладах правительства о положении меньшинств обращается внимание на раскол русской общины. В них указывалось на политизацию и пропаганду. По словам представителей меньшинств, ситуация ухудшилась после аннексии Крыма Россией в 2014 году.





Сразу после нападения России на Украину 24 февраля прошлого года чешское правительство приняло решение прекратить выдачу виз российским гражданам, за исключением гуманитарных случаев. В сентябре прошлого года, когда президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что россияне, бежавшие из страны во избежание мобилизации, не соответствуют условиям получения гуманитарной визы в Чехии.







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