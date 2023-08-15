Государство хочет мотивировать чехов к экономному отоплению квартир
16 АВГУСТА 2023
07:00
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Чехия хочет мотивировать жителей квартир в домах с центральным отоплением быть более экономными. В связи с этим Министерство регионального развития (MMR) подготовило новые правила распределения тепла в многоквартирных домах. Теперь в постановлении будут учитываться энергетические характеристики здания.
Это следует из проекта постановления. Новые правила распределения стоимости тепла будут применяться с начала следующего года.
«Существующий порядок распределения затрат на тепло и горячую воду в домах с центральным отоплением не мотивирует к экономии. Мы решили изменить эту ситуацию. Новые правила выставления счетов приведут к более справедливой системе оплаты и поддержат усилия по экономии средств», — заявил заместитель премьер-министра по вопросам цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош.
По словам представителей министерства, корректировка счетов основана на экспертном анализе, подготовленном для ведомства ČVUT. Университет подготовил исследование на эту тему, в котором моделируются различные варианты поведения потребителей, различное расположение квартиры в доме или установка параметров базовой и потребительской составляющих тарифа.
По мнению ведомства, новая система должна быть более справедливой, поскольку в большей степени отражает экономический аспект теплоснабжения, а также предложения потребителей и домоуправлений. Например, теперь будут энергоэффективные характеристики зданий. По мнению министерства, счета за энергоэффективные здания будут выставляться более справедливо, поскольку тепло из них не утекает. В министерстве надеются, что это послужит дополнительным стимулом для утепления зданий и модернизации системы отопления, включая ее цифровизацию.
В частности, предложение изменяет соотношение базового и расходного компонентов, а также нижний предел тарифа. Соотношение базового потребления теперь будет привязано к энергетическим характеристикам здания. Жилищные ассоциации и сообщества собственников смогут выбирать из трех вариантов в зависимости от энергоэффективности здания. Базовый компонент должен составлять 40, 50 или 60%, при этом поставщик услуг, т.е. управляющая компания, кооператив или сообщество, может увеличить или уменьшить его на 10%.
Еще одним важным изменением и стимулом к экономии является предложение снизить нижнюю границу для расчета потребления на 10% ниже нынешнего уровня. По мнению министерства, это будет особенно актуально для экономных жителей. Верхний же предел потребительской составляющей останется неизменным, так как в противном случае он может поставить в невыгодное положение людей, которые находятся в квартире весь день, т.е. пожилых людей, считают в министерстве.
Источник: ceskenoviny.cz
«Существующий порядок распределения затрат на тепло и горячую воду в домах с центральным отоплением не мотивирует к экономии. Мы решили изменить эту ситуацию. Новые правила выставления счетов приведут к более справедливой системе оплаты и поддержат усилия по экономии средств», — заявил заместитель премьер-министра по вопросам цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош.
По словам представителей министерства, корректировка счетов основана на экспертном анализе, подготовленном для ведомства ČVUT. Университет подготовил исследование на эту тему, в котором моделируются различные варианты поведения потребителей, различное расположение квартиры в доме или установка параметров базовой и потребительской составляющих тарифа.
По мнению ведомства, новая система должна быть более справедливой, поскольку в большей степени отражает экономический аспект теплоснабжения, а также предложения потребителей и домоуправлений. Например, теперь будут энергоэффективные характеристики зданий. По мнению министерства, счета за энергоэффективные здания будут выставляться более справедливо, поскольку тепло из них не утекает. В министерстве надеются, что это послужит дополнительным стимулом для утепления зданий и модернизации системы отопления, включая ее цифровизацию.
В частности, предложение изменяет соотношение базового и расходного компонентов, а также нижний предел тарифа. Соотношение базового потребления теперь будет привязано к энергетическим характеристикам здания. Жилищные ассоциации и сообщества собственников смогут выбирать из трех вариантов в зависимости от энергоэффективности здания. Базовый компонент должен составлять 40, 50 или 60%, при этом поставщик услуг, т.е. управляющая компания, кооператив или сообщество, может увеличить или уменьшить его на 10%.
Еще одним важным изменением и стимулом к экономии является предложение снизить нижнюю границу для расчета потребления на 10% ниже нынешнего уровня. По мнению министерства, это будет особенно актуально для экономных жителей. Верхний же предел потребительской составляющей останется неизменным, так как в противном случае он может поставить в невыгодное положение людей, которые находятся в квартире весь день, т.е. пожилых людей, считают в министерстве.
Источник: ceskenoviny.cz
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