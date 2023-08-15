Кредиты под 48% годовых: как директор IKEM в Чехии «заработал» десятки миллионов крон Новости 420on 16 АВГУСТА 2023 10:30 222

Директор пражского Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) Михал Стиборек за последние годы заработал десятки миллионов крон, предлагая займы под непомерно высокие проценты и с большими неустойками, сообщает новостной сервер Seznam Zprávy. Как минимум в одном случае суд признал проценты за просрочку платежей аморально высокими.





Компания Glenias House, единственным управляющим директором и владельцем которой является Стиборек, предоставляла деньги в долг через компанию Califica, которой она постепенно перечислила не менее 54 млн крон. В дальнейшем компания Califica, контролируемая Ярославом Холаном, осужденным по другому делу о растрате, предоставляла деньги в долг отдельным покупателям под 48% годовых и с большими неустойками — до 140 тыс.крон в день.



«Министерство здравоохранения не располагает информацией о каком-либо противоправном поведении директора IKEM Михала Стиборка. У него есть действующий документ о допуске к работе в Бюро национальной безопасности, которое, в частности, оценивает происхождение имущества и не выявило никаких нарушений», — заявил представитель министерства. По словам представителя министерства, под руководством Стиборка, который в мае этого года был утвержден на очередной срок, IKEM функционирует очень хорошо и осуществляет прозрачное управление. Якоб также напомнил, что IKEM реализует ряд проектов в сотрудничестве с Transparency International.



«Качественное управление с его стороны подтверждается и процессом отбора на должность директора IKEM, в ходе которого оценочная комиссия однозначно рекомендовала Михала Стиборка», — добавил Якоб.



Однако, по данным Seznam Zprávy, именно Стиборек решал, кому будут предоставлены кредиты, что директор больницы отрицает. Стиборек и Холан не имели лицензии Чешского национального банка (ЧНБ) на выдачу кредитов. Если заемщики не платили, за дело брался коллектор — близкий соратник Стиборека Павел Рааб, который в прошлом был осужден за насильственную преступную деятельность, сообщает Seznam Zprávy. В нем говорится, что с момента своего создания компания Glenias House получила прибыль в размере 50 млн крон.



Стиборек рассматривает это дело как попытку дискредитировать его. «Это уже третья попытка за последний год, на этот раз касающаяся моей предпринимательской деятельности, которую я закончил в начале 2020 года, три года назад. До начала 2020 года я занимался бизнесом в сфере финансовых услуг, вел дела в соответствии с чешскими законами и имел действующий допуск Бюро национальной безопасности, где также проверялись мои активы», — написал он в электронном письме в редакцию ČT.



Как сообщил серверу пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка, премьер-министр считает выводы о бизнесе директора больницы IKEM серьезными.



«Сейчас целью всех должно быть как можно быстрее прояснить ситуацию и развеять все сомнения, чтобы весь IKEM мог полностью посвятить себя передовой науке и спасению человеческих жизней», — сказал пресс-секретарь.



По данным Seznam Zprávy, не совсем понятно, откуда у Стиборека взялись более 57 млн крон, которые он вложил в свою компанию в качестве капитала под кредиты. Согласно его декларациям об имуществе за последние годы, он не мог заработать их на службе государству. «Это деньги, которые я заработал на своих руководящих должностях, и кредит от г-на Рааба», — сказал Стиборек в интервью новостному серверу. Другая часть денег, по его словам, была предоставлена его семьей и знакомым.



Источник:



420on рекомендует: Стиборек называет всю эту историю попыткой дискредитировать его и отстранить от руководства больницей. Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, заявил, что у него нет информации о каких-либо правонарушениях и что у директора есть заключение Управления национальной безопасности, но он больше не занимается указанной деятельностью. Премьер-министр Петр Фиала (ODS), однако, считает полученные данные серьезными и призывает как можно скорее прояснить ситуацию.Компания Glenias House, единственным управляющим директором и владельцем которой является Стиборек, предоставляла деньги в долг через компанию Califica, которой она постепенно перечислила не менее 54 млн крон. В дальнейшем компания Califica, контролируемая Ярославом Холаном, осужденным по другому делу о растрате, предоставляла деньги в долг отдельным покупателям под 48% годовых и с большими неустойками — до 140 тыс.крон в день.«Министерство здравоохранения не располагает информацией о каком-либо противоправном поведении директора IKEM Михала Стиборка. У него есть действующий документ о допуске к работе в Бюро национальной безопасности, которое, в частности, оценивает происхождение имущества и не выявило никаких нарушений», — заявил представитель министерства. По словам представителя министерства, под руководством Стиборка, который в мае этого года был утвержден на очередной срок, IKEM функционирует очень хорошо и осуществляет прозрачное управление. Якоб также напомнил, что IKEM реализует ряд проектов в сотрудничестве с Transparency International.«Качественное управление с его стороны подтверждается и процессом отбора на должность директора IKEM, в ходе которого оценочная комиссия однозначно рекомендовала Михала Стиборка», — добавил Якоб.Однако, по данным Seznam Zprávy, именно Стиборек решал, кому будут предоставлены кредиты, что директор больницы отрицает. Стиборек и Холан не имели лицензии Чешского национального банка (ЧНБ) на выдачу кредитов. Если заемщики не платили, за дело брался коллектор — близкий соратник Стиборека Павел Рааб, который в прошлом был осужден за насильственную преступную деятельность, сообщает Seznam Zprávy. В нем говорится, что с момента своего создания компания Glenias House получила прибыль в размере 50 млн крон.Стиборек рассматривает это дело как попытку дискредитировать его. «Это уже третья попытка за последний год, на этот раз касающаяся моей предпринимательской деятельности, которую я закончил в начале 2020 года, три года назад. До начала 2020 года я занимался бизнесом в сфере финансовых услуг, вел дела в соответствии с чешскими законами и имел действующий допуск Бюро национальной безопасности, где также проверялись мои активы», — написал он в электронном письме в редакцию ČT.Как сообщил серверу пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка, премьер-министр считает выводы о бизнесе директора больницы IKEM серьезными.«Сейчас целью всех должно быть как можно быстрее прояснить ситуацию и развеять все сомнения, чтобы весь IKEM мог полностью посвятить себя передовой науке и спасению человеческих жизней», — сказал пресс-секретарь.По данным Seznam Zprávy, не совсем понятно, откуда у Стиборека взялись более 57 млн крон, которые он вложил в свою компанию в качестве капитала под кредиты. Согласно его декларациям об имуществе за последние годы, он не мог заработать их на службе государству. «Это деньги, которые я заработал на своих руководящих должностях, и кредит от г-на Рааба», — сказал Стиборек в интервью новостному серверу. Другая часть денег, по его словам, была предоставлена его семьей и знакомым.Источник: ct24.ceskatelevize.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR

Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram

Пока никто не комментировал, будьте первым

Добавить комментарий Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь Отправить

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :