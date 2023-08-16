Российский бизнесмен Обносов и семья Зориковых добавлены в санкционный список Чехии Новости 420on 16 АВГУСТА 2023 17:11 150

По данным чешского МИД, Обносов является генеральным директором государственного холдинга КТРВ, который производит ракетное вооружение и поставляет его вооруженным силам режима президента России Владимира Путина.





Об этом говорится в информации на сайте МИДа. Одновременно МИД предлагает внести эти имена в санкционный список ЕС.



По данным министерства, Обносов является генеральным директором государственного холдинга КРТВ, который производит системы вооружения и поставляет их вооруженным силам режима президента России Владимира Путина. По данным бюро, Зориковы имеют родственные связи с Обносовым и извлекают из этого личную выгоду, владея и пользуясь элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Ольга Зорикова — дочь Обносова, а Ростислав Зориков — ее муж.



«Российский олигарх, стоящий за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен ответить за последствия. Так же, как и те, кто на деньги от торговли смертью наслаждается роскошью в Чехии», — заявил Липавский в социальной сети X (ранее Twitter). «Эти люди либо непосредственно участвуют в производстве систем вооружения для режима Владимира Путина, либо пользуются доходами от такой деятельности», — отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала.



Сайт Aktuálně.cz месяц назад сообщил, что Зориков живет в Праге и использует деньги, полученные от российской агрессии на Украине, для покупки недвижимости и автомобилей. По данным сайта, ранее в пражском районе Жижков у него произошла потасовка с активистом, который хотел выразить протест против участия семьи в военном производстве. По данным сервера, Зориков постоянно проживает в Чехии и помимо своего бизнеса в Жижкове владеет двумя квартирами и несколькими автомобилями класса люкс.



На сегодняшний день в санкционный список попали три человека. В конце апреля в него был включен Патриарх Московский Кирилл, а полтора месяца назад — российский бизнесмен Владимир Евтушенко и его сын Феликс Евтушенко.



Для соответствующих лиц включение в санкционный список означает запрет на въезд и пребывание в Чехии, предотвращение любых финансовых операций через чешские организации или замораживание любых активов в стране, что входит в компетенцию Финансово-аналитического управления. Включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря принятому правительством так называемому «закону Магнитского», который вступил в силу в январе.



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420on рекомендует: Число лиц, внесенных сегодня в чешский санкционный список, увеличилось вдвое — с трех до шести. По предложению министра иностранных дел Яна Липавского (Пираты) правительство добавило в список российского бизнесмена Бориса Обносова и его родственников — мужа и жену Ростислава и Ольгу Зориковых.Об этом говорится в информации на сайте МИДа. Одновременно МИД предлагает внести эти имена в санкционный список ЕС.По данным министерства, Обносов является генеральным директором государственного холдинга КРТВ, который производит системы вооружения и поставляет их вооруженным силам режима президента России Владимира Путина. По данным бюро, Зориковы имеют родственные связи с Обносовым и извлекают из этого личную выгоду, владея и пользуясь элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Ольга Зорикова — дочь Обносова, а Ростислав Зориков — ее муж.«Российский олигарх, стоящий за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен ответить за последствия. Так же, как и те, кто на деньги от торговли смертью наслаждается роскошью в Чехии», — заявил Липавский в социальной сети X (ранее Twitter). «Эти люди либо непосредственно участвуют в производстве систем вооружения для режима Владимира Путина, либо пользуются доходами от такой деятельности», — отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала.Сайт Aktuálně.cz месяц назад сообщил, что Зориков живет в Праге и использует деньги, полученные от российской агрессии на Украине, для покупки недвижимости и автомобилей. По данным сайта, ранее в пражском районе Жижков у него произошла потасовка с активистом, который хотел выразить протест против участия семьи в военном производстве. По данным сервера, Зориков постоянно проживает в Чехии и помимо своего бизнеса в Жижкове владеет двумя квартирами и несколькими автомобилями класса люкс.На сегодняшний день в санкционный список попали три человека. В конце апреля в него был включен Патриарх Московский Кирилл, а полтора месяца назад — российский бизнесмен Владимир Евтушенко и его сын Феликс Евтушенко.Для соответствующих лиц включение в санкционный список означает запрет на въезд и пребывание в Чехии, предотвращение любых финансовых операций через чешские организации или замораживание любых активов в стране, что входит в компетенцию Финансово-аналитического управления. Включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря принятому правительством так называемому «закону Магнитского», который вступил в силу в январе.Источник: ceskenoviny.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR

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