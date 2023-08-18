Чехия прекратит выплату компенсаций за электроэнергию

По его словам, вопрос заключается в том, сохранится ли в следующем году налог на сверхприбыль (так называемый налог на непредвиденную прибыль), который был привязан к ценам на энергоносители.



Станюра сказал, что цены на энергоносители на оптовых рынках возвращаются к норме после прошлогоднего шока, вызванного вторжением России в Украину, что медленно отражается в потребительских прайс-листах. С учетом такого развития событий, по его словам, в следующем году в компенсациях уже не будет необходимости. В то же время, однако, он не ожидает прекращения действия потолков цен на электроэнергию раньше конца года, поскольку электроэнергия и газ могут подорожать для некоторых домохозяйств, если их поставщики еще не предложили цену ниже потолка.



В связи с окончанием компенсационных мер также предстоит решить, будет ли государство продолжать применять налог на непредвиденные расходы в следующем году. Согласно закону, налог, который применяется к некоторым компаниям энергетического, нефтехимического и банковского секторов, должен взиматься в течение налогового периода с 2023 по 2025 год.



«Я ожидаю серьезных дебатов о том, будет ли налоговый период 2023 года последним, когда мы будем взимать налог на непредвиденные расходы», — сказал Станюра. «Эти чрезвычайные доходы должны покрывать чрезвычайные расходы. Если мы не ожидаем компенсаций, то этот налог не будет применяться», — добавил он.



Оценить сумму собранного налога на непредвиденные расходы пока невозможно, авансы за первые три квартала компании выплатят в сентябре. В прошлом году при составлении государственного бюджета на этот год Министерство финансов ожидало, что общий доход от налога на непредвиденные расходы составит 85 миллиардов крон.









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