Вы относитесь к среднему классу? Тогда высокие цены вам не грозят

«Во времена высокой инфляции значительной части общества будет угрожать бедность», — предупреждает экономист Дануше Нерудова. «Это коснется не только людей с низкими доходами, но и представителей среднего класса», — добавила она.





«Мы согласовали пакет мер по оказанию помощи среднему классу», — объявил премьер-министр Петр Фиала об одной из мер, направленных на борьбу с дорогой энергией. «Средний класс находится в опасности», — предупредила недавно бывший министр финансов Алена Шиллерова.





Обеспокоенность состоянием среднего класса не является отечественной особенностью, о чем свидетельствует опубликованное на прошлой неделе исследование известного мюнхенского исследовательского института Ifo. «Средний класс уже несколько лет находится под давлением», — предупреждают авторы исследования под руководством Флориана Дорна, ссылаясь на данные международной организации OECD.





По их мнению, к среднему классу относятся домохозяйства с доходами от 75 до 200% от медианного уровня (ровно половина домохозяйств имеет доходы ниже или выше медианного уровня, прим. ред.) При этом в Германии растет число домохозяйств с доходами ниже 75% и домохозяйств с доходами, более чем в два раза превышающими медианные.





Эксперты Ifo отметили, что доля семей среднего класса сокращается с 90-х годов и в период с 2007 по 2019 год снизилась с 66 до 63%. Это опустило Германию на 14-е место в Европе. «Средний класс и его работоспособность являются фундаментальной опорой для функционирования государства и стабильным якорем против политического экстремизма», — отмечают в Ifo, добавляя, что тенденция еще не остановилась.





То же самое, на первый взгляд, переживает и Чехия. Доля домохозяйств среднего класса в период с 2007 по 2019 год сократилась с 73 до 69%, а доля домохозяйств с низким уровнем дохода увеличилась на три процента и достигла 26%.





Средний класс в Чехии становится сильнее





Социолог Иржи Вечерник не согласен с пессимистической трактовкой, однако утверждает, что чешский средний класс не разрушается, как немецкий. «С профессиональной точки зрения, он достойно выживает в своей предпринимательской составляющей, т.е. как так называемый старый средний класс, и даже немного укрепляется как новый средний класс в своей составляющей, связанной с занятостью и услугами», — поясняет эксперт Института социологии.





Даже падение до 69%, произошедшее во время финансового кризиса после 2008 года, не является фатальным, поскольку в Чехии по-прежнему больше всего семей среднего класса после Словакии и Дании.





У Чехии есть еще одно преимущество перед Германией. Швейцарский социолог Даниэль Оех подсчитал, что в шести развитых странах, включая США и Францию, реальные доходы семей среднего класса растут в среднем на один процент в год. По данным опросов EU-SILC, в период с 2009 по 2022 год так было и в Чехии, даже с учетом последствий рекордной инфляции прошлого года — реальные доходы выросли в среднем на 14,6%. Это позволило укрепить средний класс в целом. В Германии, по мнению Оеха, доходы среднего класса, напротив, стагнируют.





Стабильности местного общества способствует и то, что люди реалистично оценивают свой социальный статус. В частности, по данным опроса ISSP, в 2019 году 70% населения заявили, что относятся к среднему классу. Это примерно соответствует количеству семей среднего класса по уровню доходов. Напротив, тот факт, что 82% домохозяйств относят себя к среднему классу, способствует нервозности немецкого общества. Как отмечает газета Welt, это почти на 20% больше, чем могло бы принадлежать к нему по экономическим критериям.





Тем не менее, социологи отмечают, что положение четверти населения низшего класса остается проблемой для чехов в период кризиса. В прошлом году, согласно критериям ОЭСР, в эту категорию попал каждый чех в домохозяйстве, состоящем из одного человека, с доходом ниже 20 тыс. нетто в месяц, а в случае семьи из четырех человек — с доходом ниже 41 тыс. Логично, что представитель нижнего слоя среднего класса, у которого электричество или газ обходятся в несколько тысяч в месяц, может внезапно оказаться в затруднительном положении.





Поэтому Даниэль Прокоп, руководитель исследовательской компании PAQ Research, призывает государство не пытаться помочь всему среднему классу, а сосредоточиться на тех, кто действительно уязвим. Он напоминает, что обычные социальные выплаты направлены на беднейшие 5% домохозяйств, а экстренная помощь — на 80% домохозяйств, т.е. также на обеспеченный средний класс. «Она должна быть направлена на среднюю уязвимую группу, составляющую около 20% домохозяйств. Либо наши пособия очень узкие, либо они абсолютно универсальны», — сказал Прокоп в интервью Чешскому радио.











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