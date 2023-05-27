Чешские железные дороги превзошли в пунктуальности немецкие
3 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
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Чешские железные дороги отметили заметное улучшение в своей эффективности, декларируя впечатляющую статистику пунктуальности в 88,8% за первую половину текущего года — это лучший показатель за последние 7 лет. Такое достижение делает чешский национальный железнодорожный перевозчик ČD более надежным в сравнении с известным немецким оператором Deutsche Bahn, который недавно столкнулся с серьезными проблемами соблюдения расписания.
Если бы учли только задержки, произошедшие по причинам, связанными с ČD, показатель пунктуальности составил бы впечатляющие 98,9%. По словам Михала Крапинца, генерального директора и председателя совета директоров ЧД, успех достигнут, несмотря на ряд строительных работ на железнодорожных маршрутах и другие ограничения.
"Мы значительно улучшили свои показатели в этом году, превзойдя лучшие результаты последних семи лет. Наша пунктуальность, даже с учетом задержек, вызванных нами, стоит в ряду лучших среди европейских стран", — подчеркнул Крапинец.
При анализе задержек было выяснено, что наиболее частыми причинами являются нарушение последовательности движения поездов на однопутных линиях (27%), ожидание стыковки (20,6%) и различные ограничения проезда. В то время как чешская система продолжает улучшаться, немецкая Deutsche Bahn сталкивается с вызовами, только 64,1% их поездов прибывают с задержкой до 6 минут.
Таким образом, в то время как Чешская Республика празднует свои новые успехи в области железнодорожных перевозок, немецкая железнодорожная система ищет пути восстановления своей репутации лидера в пунктуальности и надежности.
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