Чешские железные дороги превзошли в пунктуальности немецкие

Если бы учли только задержки, произошедшие по причинам, связанными с ČD, показатель пунктуальности составил бы впечатляющие 98,9%. По словам Михала Крапинца, генерального директора и председателя совета директоров ЧД, успех достигнут, несмотря на ряд строительных работ на железнодорожных маршрутах и другие ограничения.





"Мы значительно улучшили свои показатели в этом году, превзойдя лучшие результаты последних семи лет. Наша пунктуальность, даже с учетом задержек, вызванных нами, стоит в ряду лучших среди европейских стран", — подчеркнул Крапинец.





При анализе задержек было выяснено, что наиболее частыми причинами являются нарушение последовательности движения поездов на однопутных линиях (27%), ожидание стыковки (20,6%) и различные ограничения проезда. В то время как чешская система продолжает улучшаться, немецкая Deutsche Bahn сталкивается с вызовами, только 64,1% их поездов прибывают с задержкой до 6 минут.





Таким образом, в то время как Чешская Республика празднует свои новые успехи в области железнодорожных перевозок, немецкая железнодорожная система ищет пути восстановления своей репутации лидера в пунктуальности и надежности.













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