Чешские СМИ: Евгений Пригожин погиб при крушении частного самолета в Тверской области
23 АВГУСТА 2023
22:55
62
На борту разбившегося 23 августа в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.
"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Пригожин был в списке пассажиров самолета, разбившегося в среду вечером в Тверской области России. Вокруг катастрофы много неясностей и домыслов.
По предварительной информации, на борту разбившегося самолета было десять человек, включая трех членов эпипажа. Все они погибли. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что на борту разбившегося аппарата находились Пригожин и один из командиров наемников Дмитрий Уткин.
Русскоязычная телекомпания BBC со ссылкой на неназванный источник сообщила со ссылкой на телеканал "Царьград", что тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны. Однако генетическая экспертиза еще не проведена. Аналогичная информация появилась и в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ.
Источник: novinky.cz
Источник: novinky.cz
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22 АВГУСТА 2023
11:00
997
21 АВГУСТА 2023
16:39
836
21 АВГУСТА 2023
12:00
2747
21 АВГУСТА 2023
11:00
5107
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23 АВГУСТА 2023
22:00
195
23 АВГУСТА 2023
21:00
379
23 АВГУСТА 2023
20:00
662
23 АВГУСТА 2023
19:00
268
23 АВГУСТА 2023
17:30
624
23 АВГУСТА 2023
16:00
1445
23 АВГУСТА 2023
14:30
648
23 АВГУСТА 2023
13:00
656
23 АВГУСТА 2023
11:30
2371
23 АВГУСТА 2023
10:00
3091
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.