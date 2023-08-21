Чешские СМИ: Евгений Пригожин погиб при крушении частного самолета в Тверской области

"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.





Пригожин был в списке пассажиров самолета, разбившегося в среду вечером в Тверской области России. Вокруг катастрофы много неясностей и домыслов.





По предварительной информации, на борту разбившегося самолета было десять человек, включая трех членов эпипажа. Все они погибли. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что на борту разбившегося аппарата находились Пригожин и один из командиров наемников Дмитрий Уткин.



