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Чешские СМИ: Евгений Пригожин погиб при крушении частного самолета в Тверской области

Новости 420on
23 АВГУСТА 2023
22:55
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На борту разбившегося 23 августа в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.
"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Пригожин был в списке пассажиров самолета, разбившегося в среду вечером в Тверской области России. Вокруг катастрофы много неясностей и домыслов.

По предварительной информации, на борту разбившегося самолета было десять человек, включая трех членов эпипажа. Все они погибли. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что на борту разбившегося аппарата находились Пригожин и один из командиров наемников Дмитрий Уткин.

Русскоязычная телекомпания BBC со ссылкой на неназванный источник сообщила со ссылкой на телеканал "Царьград", что тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны. Однако генетическая экспертиза еще не проведена. Аналогичная информация появилась и в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ.

Источник: novinky.cz
Россия война самолёт

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