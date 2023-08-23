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Чешские СМИ: Массовой отток украинских беженцев ставит Польшу перед экономическими проблемами

Анастасия Князева
24 АВГУСТА 2023
15:30
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По данным Евростата за август, около 978 тыс. украинских беженцев проживали в Польше. Однако в последние месяцы наблюдается тенденция к их массовому отъезду: многие возвращаются в Украину, но в то же время другие ищут возможности для работы и жизни в странах Запада, преимущественно в Германии и Канаде.
Только за май-июнь текущего года из Польши уехали 14 тыс. украинских беженцев, что вызвало беспокойство среди местных работодателей и экономистов, сообщает gazeta. pl. Шимон Витковски, глава Польского союза работодателей (ZPP), подчеркивает риски для национальной экономики. «Демографические вызовы, с которыми Польша столкнется без трудовых мигрантов, основной частью которых являются украинцы, могут оказать негативное воздействие на различные отрасли экономики», — отметил он на официальном сайте ZPP.

Витковский также добавил, что, несмотря на все усилия, предпринятые Польшей для помощи украинским беженцам на начальных этапах конфликта, страна теряет конкуренцию с другими государствами в борьбе за привлечение этой рабочей силы.

Местные предприниматели обращаются к правительству с требованием принять неотложные меры. Они подчеркивают, что текущая ситуация может иметь долгосрочные последствия для рынка труда, особенно в таких ключевых секторах как строительство, торговля и логистика.



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Польша Чехия беженцы

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