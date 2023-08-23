Чешские СМИ: Массовой отток украинских беженцев ставит Польшу перед экономическими проблемами

Только за май-июнь текущего года из Польши уехали 14 тыс. украинских беженцев, что вызвало беспокойство среди местных работодателей и экономистов, сообщает gazeta. pl. Шимон Витковски, глава Польского союза работодателей (ZPP), подчеркивает риски для национальной экономики. «Демографические вызовы, с которыми Польша столкнется без трудовых мигрантов, основной частью которых являются украинцы, могут оказать негативное воздействие на различные отрасли экономики», — отметил он на официальном сайте ZPP.





Витковский также добавил, что, несмотря на все усилия, предпринятые Польшей для помощи украинским беженцам на начальных этапах конфликта, страна теряет конкуренцию с другими государствами в борьбе за привлечение этой рабочей силы.





Местные предприниматели обращаются к правительству с требованием принять неотложные меры. Они подчеркивают, что текущая ситуация может иметь долгосрочные последствия для рынка труда, особенно в таких ключевых секторах как строительство, торговля и логистика.













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