С января электроэнергия в Чехии может подорожать. На тысячи крон в год

По словам представителя Министерства промышленности и торговли Марека Вошалика, одним из рассматриваемых вариантов является возврат к уровню, действовавшему до сентября 2022 г. Люди будут платить 600 крон за каждый мегаватт-час возобновляемой энергии. Это означает ежегодное увеличение платежей на 1 800 крон при среднем потреблении домохозяйством около 3 000 киловатт-часов.





"В этом году государство платит за все. Я считаю, что это неприемлемая ситуация, поэтому в следующем году мы вернемся к разделению между государством, домохозяйствами и компаниями. Я постараюсь сделать так, чтобы общий объем снизился. Но в то же время мы ведем дискуссию о том, какой должна быть эта доля. Оставить ли ее такой, какой она была на протяжении многих лет, или как-то изменить", - заявил Чешскому телевидению министр финансов Збынек Станюра (ODS).





Министр промышленности и торговли Юзеф Сикела (STAN) также согласен с возвращением соплатежей населения и компаний. По словам Вошалика, еще одним вариантом, обсуждаемым в настоящее время коалицией, является снижение платежей домохозяйств.





"В законодательном процессе находятся три материала, цель которых - использовать доходы от квот на выбросы для компенсации высоких цен на энергоносители. Будет ли министерство использовать их для возмещения потребителям поддержки возобновляемых источников энергии на следующий год или для других мер - это предмет обсуждения", - сказал Вошалик в интервью Právo.





По его словам, в рамках этого пакета министерство предложило поправку к закону, которая позволит более гибко устанавливать плату в зависимости от различных категорий потребителей, а также корректировать в течение года размер субсидии из государственного бюджета в зависимости от текущей ситуации.





Ожидается, что в ближайшее время правительство примет решение о том, как в конечном итоге будут осуществляться эти платежи.





По словам г-на Вошалика, за отказ от платежей за возобновляемые источники энергии для населения с октября прошлого года до конца 2023 года государство заплатит около 42 млрд крон. По мнению аналитика ENA Иржи Гавора, если государство полностью вернет эти платежи, это переломит тенденцию снижения платежей за электроэнергию, наблюдавшуюся в последние месяцы.





"Это, к сожалению, нивелирует удешевление электроэнергии или газа. Поставщики были бы рады, если бы правительство нашло способ покрыть эту проблему. Возможно, за счет квот на выбросы", - сказал Гавор в интервью Právo.





По словам осведомленного источника Právo, уже не рассматривается вопрос о продлении установленного правительством лимита (потолка цен) на энергопотребление в размере 6 крон за киловатт-час электроэнергии с НДС и 3 кроны за кВт-ч газа с НДС, который действует с января до конца года. "Это абсолютно ожидаемый шаг. Развитие оптового рынка благоприятно, и поставщики могут предложить цены ниже предельного уровня", - сказал Гавор.





Большинство домохозяйств не пострадает, поскольку поставщики уже давно предлагают цены ниже предельного уровня.









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