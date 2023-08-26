Министр финансов о чешских покупках в Польше: «Что может сделать правительство? Я туда не езжу» Новости 420on 27 АВГУСТА 2023 18:00 408

Правительство не может ничего поделать с тем, что чехи ездят за покупками за рубеж. Об этом заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра, отвечая на вопросы в программе Вацлава Моравеца на чешском телевидении. По словам министра, нулевая ставка на основные продукты питания, как в Польше, обошлась бы Чехии в сумму до 70 млрд крон.





Глава государственного казначейства участвовал в обсуждении того, что из-за высоких цен в чешских магазинах люди все чаще совершают покупки за границей. По оценкам Česká spořitelna, в этом году чехи потратят 17 млрд крон только в Польше.



Количество денег, которые чехи тратят за границей, продолжает расти, а число покупок, оплаченной банковской картой, увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на треть. Больше всего денег чехи тратят в Польше.



По словам министра Станюры, невозможно подсчитать, сколько денег теряет из-за этого государственная казна.



«Беспокоит, не беспокоит. Что с этим может сделать правительство? Конечно, было бы лучше, если бы все попадало в государственный бюджет. Если мы используем то, что есть в Польше, то есть введем нулевую ставку НДС, это будет означать ежегодное влияние эффект в 65-70 млрд крон. Политически легко временно снизить ставку, а потом политически трудно вернуться к первоначальным значениям», — сказал Станюра в программе «Вопросы Вацлава Моравеца» на Чешском телевидении.



Алена Шиллерова, бывший министр финансов и глава парламентского клуба ANO, заявила, что ее очень беспокоит рост покупок чехов за рубежом. Однако она не стала бы вводить нулевую ставку на продукты питания.



«Причины в том, что здесь высокая инфляция, цены огромные. В Польше другая налоговая политика. Сети в Германии не смогут позволить себе то, что они могут позволить в Чехии. Нам обязательно нужно учитывать налоговую политику. Поляки сделали НДС нулевым, но они маркируют каждый товар двумя ценами. До НДС и после НДС», — говорит Шиллерова.



Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) заявил на этой неделе, что цены на масло, сахар и молоко в Чехии падают, но он считает, что и другие продукты питания должны стать дешевле.



Премьер-министр подверг критике концерн Agrofert и заявил, что Андрей Бабиш (ANO) мог бы снизить цены на продукты питания одним своим решением.



«Тот, кто принадлежит к крупнейшим компаниям такого типа в Чешской Республике, — а я считаю, что это в определенной степени дурной вкус, когда владелец такой компании упрекает правительство в том, что оно ничего не делает с ценами на продукты питания, — он мог бы одним решением в своем концерне добиться того, чтобы у людей были более дешевые продукты», — сказал Фиала.



Бабиш отверг это утверждение, заявив, что сети сами определяют цены.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR «Я, наверное, никогда не делал там покупок, если не считать обычной туристической поездки, я бы никогда не поехал за покупками в Польшу. Я знаю, что с годами это переросло в нечто большее. Иногда наши граждане едут в Польшу, чтобы купить определенный товар, а потом возвращаются. Это стандартная ситуация», — сказал министр финансов Збынек Станюра, отвечая на вопрос, ездит ли он в Польшу за продуктами.Глава государственного казначейства участвовал в обсуждении того, что из-за высоких цен в чешских магазинах люди все чаще совершают покупки за границей. По оценкам Česká spořitelna, в этом году чехи потратят 17 млрд крон только в Польше.Количество денег, которые чехи тратят за границей, продолжает расти, а число покупок, оплаченной банковской картой, увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на треть. Больше всего денег чехи тратят в Польше.По словам министра Станюры, невозможно подсчитать, сколько денег теряет из-за этого государственная казна.«Беспокоит, не беспокоит. Что с этим может сделать правительство? Конечно, было бы лучше, если бы все попадало в государственный бюджет. Если мы используем то, что есть в Польше, то есть введем нулевую ставку НДС, это будет означать ежегодное влияние эффект в 65-70 млрд крон. Политически легко временно снизить ставку, а потом политически трудно вернуться к первоначальным значениям», — сказал Станюра в программе «Вопросы Вацлава Моравеца» на Чешском телевидении.Алена Шиллерова, бывший министр финансов и глава парламентского клуба ANO, заявила, что ее очень беспокоит рост покупок чехов за рубежом. Однако она не стала бы вводить нулевую ставку на продукты питания.«Причины в том, что здесь высокая инфляция, цены огромные. В Польше другая налоговая политика. Сети в Германии не смогут позволить себе то, что они могут позволить в Чехии. Нам обязательно нужно учитывать налоговую политику. Поляки сделали НДС нулевым, но они маркируют каждый товар двумя ценами. До НДС и после НДС», — говорит Шиллерова.Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) заявил на этой неделе, что цены на масло, сахар и молоко в Чехии падают, но он считает, что и другие продукты питания должны стать дешевле.Премьер-министр подверг критике концерн Agrofert и заявил, что Андрей Бабиш (ANO) мог бы снизить цены на продукты питания одним своим решением.«Тот, кто принадлежит к крупнейшим компаниям такого типа в Чешской Республике, — а я считаю, что это в определенной степени дурной вкус, когда владелец такой компании упрекает правительство в том, что оно ничего не делает с ценами на продукты питания, — он мог бы одним решением в своем концерне добиться того, чтобы у людей были более дешевые продукты», — сказал Фиала.Бабиш отверг это утверждение, заявив, что сети сами определяют цены.Источник: seznamzpravy.cz

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