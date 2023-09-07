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КОММЕНТАРИЙ: Рецепт от жилищного кризиса в Чехии? Богатые родители!

Анастасия Князева
8 сентября 2023
19:30
45
Любимая «жертва» жилищного кризиса в СМИ — молодая семья с детьми. Должны ли они брать ипотечный кредит или довольствоваться съемной квартирой, к тому же дорогой? Однако цены на жилье уже настолько высоки, что проблемы у молодых людей возникают гораздо раньше, чем они обзаводятся семьей. Проблемы появляются, когда они стремятся поступить в вузы в крупных городах Чехии.
Только студенты, родители которых купили или арендовали для них квартиру, могут чувствовать себя спокойно среди первокурсников этого года. Остальные вынуждены бороться за место в переполненных общежитиях или сталкиваются с отсутствием выбора. Остается только снимать комнату, оплата которой становится тяжелой задачей для студентов без постоянного дохода. Да, можно работать, но только с определенными специальностями. Тем, кто уже пытался балансировать между учебой и работой, известно, как количество часов, потраченных на работу, влияет на качество обучения. Итак, жилищный кризис становится серьезным препятствием для молодежи. 

Общежития сейчас стоят до 6 тыс. в месяц в крупном городе, субаренда — еще дороже, в Праге за комнату обычно приходится платить более 10 тыс. Стипендии на проживание - это скорее дополнение, чем способ получить образование. Стипендии для социально незащищенных слоев населения предоставляются только людям из семей с настолько низким доходом, что представить себе жизнь на них практически невозможно.

Министерство регионального развития готовит закон о жилищной поддержке, но изменения будут внедряться постепенно. Они будут ориентированы на разные группы населения, и студенты, кажется, не входят в список приоритетов. И даже планы по увеличению доступного жилья не охватывают студентов. Министр Бартош утверждает, что вопрос студенческого жилья лежит на плечах городов. Возможно, стоит взять на вооружение опыт других стран: Швеция установила ценовой потолок в университетских городах, а Париж строит доступное жилье для студентов, включая социальные проекты. 

Выводы остаются такими: государство оказывает мало поддержки молодежи в сфере жилья. Если бездействие сохранится, то главное послание для молодых людей будет звучать цинично: «Остается полагаться на богатых родителей».

Источник, автор: Táňa Zabloudilová


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студенты Чехия

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