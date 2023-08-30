Кошмар на поводке: пожилая женщина требует компенсацию после нападения ротвейлера
31 АВГУСТА 2023
13:30
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76-летняя пенсионерка из Клатовы требует от Ондржея Шкаба выплатить более 200 000 крон в качестве компенсации за нападение ротвейлера, за которым тот не присмотрел во время прогулки. Свое требование она озвучила в местном окружном суде, где 39-летний мужчина предстал перед судом по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности.
С места происшествия пенсионерку увезли на машине скорой помощи в больницу, где врачи обнаружили сложные переломы. До сих пор она вынуждена проходить реабилитацию и уже не может обходиться без костылей. По ее словам, до травмы она вела активный образ жизни, ходила в походы и на культурные мероприятия.
Неприятный инцидент произошел в июле прошлого года на открытой площадке перед одним из многоквартирных домов в Клатовы. Обвиняемый выгуливал ротвейлера без поводка и намордника.
Его друг бросил собаке мяч, однако тот отскочил и перелетел через тротуар, по которому в это время шла пожилая женщина. Собака налетела на нее сзади, и женщина упала.
Пострадавшая женщина ранее рассказала полиции, что нападение было неожиданным. «Я почувствовала сильный удар сзади по ногам. Сразу же упала на спину и сильно ударилась головой», — рассказала она. Следующий шок наступил, когда перед ней оказалась большая собака. «Я ужасно испугалась. Потом пёс убежал», — добавила она.
По словам эксперта, женщина должна была лежать шесть недель. «Ограничение нормальной жизнедеятельности потерпевшей заключается в невозможности самостоятельно ходить без костылей», — добавил эксперт.
Прокурор отметил, что подсудимый должен был знать, что свободный выгул крупных собак в городе без непосредственного контроля со стороны владельца может привести к причинению телесных повреждений.
Слушание дела было отложено до начала представления доказательств. «Я удовлетворил ходатайство подсудимого о выборе адвоката», — пояснил председательствующий судья Петер Шперк.
Источник: novinky.cz
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