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Двое детей в Чехии съели конфеты с марихуаной и попали в больницу

Новости 420on
31 АВГУСТА 2023
22:00
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Мать была вынуждена отвезти своих двух детей в больницу после того, как они съели конфеты, найденные на улице. Оказалось, что конфеты в обертке, выдававшей себя за продукт известной марки Kinder, на самом деле содержали THC — психоактивное вещество, содержащееся в марихуане. Полиция ведет расследование этого случая.
Пресс-секретарь полиции Вацлав Кригер сообщил об этом случае в прошлую пятницу. Предполагается, что двое детей нашли на улице конфеты с примесью тетрагидроканнабинола (THC).

Полиция не уточнила ни их возраст, ни город, в котором произошел инцидент, но пресс-секретарь отметил, что это двое несовершеннолетних из региона Мост.

«Они были немедленно доставлены матерью в больницу, где обследование показало наличие наркотика в их организме. К счастью, с малышами все в порядке, и угрозы их здоровью не было», — сказал пресс-секретарь.

Полиция выясняет происхождение упаковки и другие обстоятельства дела. «Продукт был в упаковке популярного и известного производителя шоколада Kinder Surprise. Очевидно, что это явно не оригинальный продукт», — отметил Кригер.

Данный товар нельзя легально купить в Чехии, и, скорее всего, он был привезен из-за границы.

«На упаковке продукта имеется изображение растения конопли с указанием содержания в нем THC», — сказал представитель полиции. Полиция не уточнила, о каких странах идет речь.

«Мы обращаемся ко всем гражданам, которые увидели данный продукт, обращаться в полицию Чешской Республики по телефону 158 или в ближайший полицейский участок. Мы также не рекомендуем разворачивать и употреблять этот продукт», — добавил Кригер.



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дети марихуана Чехия полиция

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