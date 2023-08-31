Двое детей в Чехии съели конфеты с марихуаной и попали в больницу

Пресс-секретарь полиции Вацлав Кригер сообщил об этом случае в прошлую пятницу. Предполагается, что двое детей нашли на улице конфеты с примесью тетрагидроканнабинола (THC).





Полиция не уточнила ни их возраст, ни город, в котором произошел инцидент, но пресс-секретарь отметил, что это двое несовершеннолетних из региона Мост.





«Они были немедленно доставлены матерью в больницу, где обследование показало наличие наркотика в их организме. К счастью, с малышами все в порядке, и угрозы их здоровью не было», — сказал пресс-секретарь.





Полиция выясняет происхождение упаковки и другие обстоятельства дела. «Продукт был в упаковке популярного и известного производителя шоколада Kinder Surprise. Очевидно, что это явно не оригинальный продукт», — отметил Кригер.





Данный товар нельзя легально купить в Чехии, и, скорее всего, он был привезен из-за границы.





«На упаковке продукта имеется изображение растения конопли с указанием содержания в нем THC», — сказал представитель полиции. Полиция не уточнила, о каких странах идет речь.





«Мы обращаемся ко всем гражданам, которые увидели данный продукт, обращаться в полицию Чешской Республики по телефону 158 или в ближайший полицейский участок. Мы также не рекомендуем разворачивать и употреблять этот продукт», — добавил Кригер.











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