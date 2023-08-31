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Важно: Киев намерен разыскать украинцев, скрывающихся от мобилизации в Чехии

Анастасия Князева
1 СЕНТЯБРЯ 2023
10:52
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Украина намерена обратиться к странам-партнерам с запросами о выдаче украинцев призывного возраста, которые сознательно уклоняются от службы в армии и покинули страну на основании поддельных документов, освобождающих их от обязанности служить в армии. Об этом заявил Давыд Арахамия, глава фракции «Слуга народа». Это может коснуться и Чехии.
«Что будет с теми, кто так поступил? Они будут нести юридическую ответственность за дачу взятки, за подделку официальных документов, за уклонение от мобилизации», — цитирует «Суспільне».

Депутат признал, что в настоящее время у правоохранительных органов недостаточно информации о тех, кто уже покинул страну. Но они активно собирают улики для документирования обвинений. К партнерским или дружественным государствам относятся те, с которыми Киев активно развивает международно-правовое сотрудничество. Этот список включает и Чехию. Украинские власти могут обратиться практически в любую из этих стран с просьбой об экстрадиции нарушивших закон украинцев и вернуть их, заключил депутат.

30 августа президент Владимир Зеленский объявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о проведении всесторонней проверки обоснованности решений, принятых военно-медицинскими комиссиями по вопросам инвалидности и негодности к военной службе начиная с 24 февраля 2022 года.

Президент подчеркнул, что все случаи, в которых решения оказались необоснованными и незаконными, будут расследованы правоохранительными органами. Кроме того, он объявил о намерении пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с целью предоставить командирам больше возможностей для привлечения военнослужащих к выполнению задач и исключения манипуляций с понятием «ограниченная годность».



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Чехия Украина

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