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Агрессивная женщина-рецидивистка сбежала из пражской психиатрической больницы

Новости 420on
1 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
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С 31 августа сотрудники полиции ведут поиски женщины, сбежавшей из пражской психиатрической больницы Богнице. По их словам, она может быть опасна из-за своего буйного прошлого. Из-за агрессивности и ухудшения состояния здоровья ее принудительно госпитализировали. Женщина может быть вооружена ножом.
«Разыскиваемая 31-летняя женщина по решению окружного суда Праги 8 должна пройти лечение за неоднократные насильственные преступные действия», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.
 
По словам пресс-секретаря, состояние здоровья пациентки ухудшилось и она была принудительно помещена в больницу.
 
В момент побега она была одета в черные леггинсы, джинсовую куртку и имела при себе сумочку. В ходе расследования обстоятельств побега выяснилось, что у нее мог быть кухонный нож.
 
«Разыскиваемая женщина очень агрессивна и может представлять опасность для себя и окружающих. Если вы видели ее или знаете о ее местонахождении, пожалуйста, немедленно сообщите об этом по телефону 158. Ни в коем случае не связывайтесь с ней сами и не задерживайте ее», — подчеркнула пресс-секретарь.



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Чехия полиция

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