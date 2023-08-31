Агрессивная женщина-рецидивистка сбежала из пражской психиатрической больницы

«Разыскиваемая 31-летняя женщина по решению окружного суда Праги 8 должна пройти лечение за неоднократные насильственные преступные действия», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

По словам пресс-секретаря, состояние здоровья пациентки ухудшилось и она была принудительно помещена в больницу.

В момент побега она была одета в черные леггинсы, джинсовую куртку и имела при себе сумочку. В ходе расследования обстоятельств побега выяснилось, что у нее мог быть кухонный нож.

«Разыскиваемая женщина очень агрессивна и может представлять опасность для себя и окружающих. Если вы видели ее или знаете о ее местонахождении, пожалуйста, немедленно сообщите об этом по телефону 158. Ни в коем случае не связывайтесь с ней сами и не задерживайте ее», — подчеркнула пресс-секретарь.











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