Ветеринары обнаружили на ферме более 200 животных, подвергшихся жестокому обращению
1 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
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Ветеринары и полиция обнаружили более 200 животных, подвергшихся жестокому обращению, в ходе обыска на ферме в Боровничке Трутневского района. Среди них 200 кур, 11 собак и 12 кошек.
По решению муниципалитета города Двур-Кралове-над-Лабем животные были изъяты у заводчика и переданы другим животноводам. Об этом сообщил Чешскому агентству печати Петр Маджер, представитель Государственного ветеринарного управления (SVS). По словам ветеринаров, это исключительный случай с точки зрения количества изъятых животных.
Ветеринары возбудили уголовное дело против заводчика в апреле этого года на основании ранее полученных данных.
«Дело было очень сложным, заводчик неоднократно не шел на сотрудничество с ветеринарными инспекторами, не пускал их в помещение и всегда показывал только часть животных», — сказал представитель пресс-службы. Ветеринары не смогли точно выяснить, каково состояние животных. Из здания распространялся запах аммиака.
Поэтому в часть заявления о возбуждении уголовного дела было включено предложение о том, чтобы прокурор разрешил провести обыск в доме заводчика, в ходе которого ветеринары смогли бы определить фактическое количество и состояние животных, а также условия содержания. В ходе проверки ветеринары обнаружили грубое пренебрежение ветеринарной помощью, содержание животных в совершенно неподходящих условиях. Например, животные страдали от различных воспалительных заболеваний.
Помимо кур, собак и кошек в помещении находились два пони, три козы, гусь, морская птица и три перепела. В итоге животные оказались в различных учреждениях Чехии.
Источник: svscr.cz
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