ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ВИДЕО: Момент инцидента с «Боингом» в пражском аэропорту: пламя и дым из двигателя

Анастасия Князева
1 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
357
На видеозаписи видно, как из двигателя самолета Boeing 767-332, который взлетел в Нью-Йорк после полудня в пятницу, поднимается пламя и дым. Эти моменты были запечатлены камерой пражского аэропорта имени Вацлава Гавела, которая снимает главную взлетно-посадочную полосу. Следует отметить, что инцидент завершился без пострадавших.

Через прямую онлайн-трансляцию, предоставленную аэропортом, зрители могли следить за процессом выхода самолета на полосу перед взлетом. Однако ещё до того, как он успел взлететь, на кадрах появилась внезапная яркая вспышка, а вскоре из правого двигателя начал подниматься густой черный дым. Пилот оперативно связался с диспетчерами, сообщив о проблеме с двигателем.

В ответ на произошедшее, экипаж рейса Delta Air Lines принял решение развернуться и вернуться в пражский аэропорт, следуя через маршрут над Мельником. Важно отметить, что последующая посадка самолета прошла гладко, и это ещё раз подчеркнуло надежность современных самолетов, спроектированных для возможности выполнять сложные маневры даже в случае отказа одного из двигателей.

Сразу после приземления к месту происшествия направились пожарные бригады, готовые оказать необходимую помощь. Все действия осуществлялись в рамках стандартных процедур, и никаких дополнительных осложнений не возникло. Представители пожарной службы отметили, что двигатель самолета отказал, но окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны только после завершения расследования. Одной из гипотез является возможность столкновения с птицей или иным внешним объектом.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.


аэропорт Прага

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11 АВГУСТА 2023
18:30
1444
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: НЕУДАЧЛИВЫЙ ВОР НА ПРОВЕРКЕ БАГАЖА БЫЛ ПОЙМАН, КОГДА ВЕРНУЛСЯ ИЗ ОТПУСКА В ПРАГУ
11 АВГУСТА 2023
11:30
11672
ПУТЕШЕСТВИЯ
ДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ В ЧЕХИИ КАК НОВЫЙ СТАНДАРТ. ПОЧЕМУ СТОИТ ЛЕТЕТЬ ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН?
28 ИЮЛЯ 2023
13:08
2269
ПОЛИТИКА
ПОЛИЦИЯ НЕ ПУСТИЛА В ЧЕХИЮ РОССИЙСКУЮ ТЕННИСИСТКУ
6 ИЮЛЯ 2023
19:22
1402
ЭКОНОМИКА
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕГОДНЯ ПРИЕДЕТ В ЧЕХИЮ И ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
1 СЕНТЯБРЯ 2023
18:30
103
ПОЛИТИКА
ОБОРОНА ЧЕХИИ ГОТОВИТ СТРАТЕГИЮ ДЛЯ ДОЛГОЙ ВОЙНЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОЙСК
1 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
78478
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
1 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
260
ОБЩЕСТВО
ВЕТЕРИНАРЫ НА ФЕРМЕ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЕЕ 200 ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
14:50
364
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПАСЕТ ЛИ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ЧЕШСКИЙ РЫНОК ОТ КРИЗИСА?
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:50
297
ТЕХНОЛОГИИ
СЕГОДНЯ ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПОДВЕРГСЯ КИБЕРАТАКЕ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
629
ОБЩЕСТВО
СКРЫВАЮЩИЙСЯ ЧЕХ ЗАСТРЕЛИЛ В УКРАИНЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК, СУД ПРИГОВОРИЛ ЕГО К 21 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
715
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИВНАЯ ЖЕНЩИНА-РЕЦИДИВИСТКА СБЕЖАЛА ИЗ ПРАЖСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
10:52
2015
ОБЩЕСТВО
ВАЖНО: КИЕВ НАМЕРЕН РАЗЫСКАТЬ УКРАИНЦЕВ, СКРЫВАЮЩИХСЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ В ЧЕХИИ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
485
ОБЩЕСТВО
АВТОМОБИЛИ-ВЕТЕРАНЫ В ЧЕХИИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР
1 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
1057
ПОЛИТИКА
ШОКИРУЮЩИЙ ОПРОС: ВСЕ БОЛЬШЕ СЛОВАКОВ ХОТЕЛИ БЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РОССИЙСКОЙ СФЕРЕ ВЛИЯНИЯ