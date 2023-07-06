ВИДЕО: Момент инцидента с «Боингом» в пражском аэропорту: пламя и дым из двигателя





Через прямую онлайн-трансляцию, предоставленную аэропортом, зрители могли следить за процессом выхода самолета на полосу перед взлетом. Однако ещё до того, как он успел взлететь, на кадрах появилась внезапная яркая вспышка, а вскоре из правого двигателя начал подниматься густой черный дым. Пилот оперативно связался с диспетчерами, сообщив о проблеме с двигателем.





В ответ на произошедшее, экипаж рейса Delta Air Lines принял решение развернуться и вернуться в пражский аэропорт, следуя через маршрут над Мельником. Важно отметить, что последующая посадка самолета прошла гладко, и это ещё раз подчеркнуло надежность современных самолетов, спроектированных для возможности выполнять сложные маневры даже в случае отказа одного из двигателей.





Сразу после приземления к месту происшествия направились пожарные бригады, готовые оказать необходимую помощь. Все действия осуществлялись в рамках стандартных процедур, и никаких дополнительных осложнений не возникло. Представители пожарной службы отметили, что двигатель самолета отказал, но окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны только после завершения расследования. Одной из гипотез является возможность столкновения с птицей или иным внешним объектом.













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