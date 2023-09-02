«Военный реквием» исполнят 3 сентября в Пражском Граде Новости 420on 3 СЕНТЯБРЯ 2023 09:00 887

В воскресенье, 3 сентября, во Владиславском зале исполнят «Военный реквием» Бенджамина Бриттена. Перед концертом в Праге будут 10 минут звонить колокола в память о жертвах войны.





Произведение исполнит оркестр PKF — Prague Philharmonia, усиленный участниками Чешской филармонии и Киевского симфонического оркестра. «Киевский симфонический оркестр — это сложившийся коллектив. Сотрудничество с ним было и остается прекрасным. Артисты очень профессиональны и скромны, они замечательно вписались в оркестр PKF», — отметил хормейстер.



Дирижер воспринял это произведение как вызов: «В музыке есть сложные произведения, к которым нужно найти свой путь, и которые, как известно, трудно исполнять. Это, безусловно, одно из них».



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Концерт пройдет в рамках фестиваля Prague Sounds. Он начнется в 20:00, а колокола начнут звонить в 18:00. «Негативные эмоции, связанные с войной, проникают в самое сердце. Это действительно очень сильная композиция, которую следует исполнять, когда есть такая возможность — чаще, потому что ее охват необычайно велик. И этому способствует блестящий текст», — говорят организаторы. Бриттен использовал стихи Уилфреда Оуэна, погибшего незадолго до окончания Первой мировой войны.Произведение исполнит оркестр PKF — Prague Philharmonia, усиленный участниками Чешской филармонии и Киевского симфонического оркестра. «Киевский симфонический оркестр — это сложившийся коллектив. Сотрудничество с ним было и остается прекрасным. Артисты очень профессиональны и скромны, они замечательно вписались в оркестр PKF», — отметил хормейстер.Дирижер воспринял это произведение как вызов: «В музыке есть сложные произведения, к которым нужно найти свой путь, и которые, как известно, трудно исполнять. Это, безусловно, одно из них».Источник: novinky.cz

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