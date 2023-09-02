В Оломоуце вор по наводке пытался украсть у мужчины в магазине 200 000 крон

О случае, произошедшем 30 августа, сообщила пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова.

«Около 20:30 сотрудник охраны одного из универмагов в Оломоуце сообщил по номеру 158, что задержал в магазине мужчину, который, предположительно, похитил из тележки покупателя сумку с наличными деньгами в размере около 200 000 крон», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, узнали от знакомой ограбленного, что неизвестный ей мужчина якобы взял сумку с деньгами, пока они совершали покупки. В сумке также находились мобильный телефон и кредитная карта.

«Однако вскоре ее утверждения были опровергнуты только что задержанным 24-летним молодым человеком из Пржерова. Он рассказал полицейским, что вся кража была заранее спланирована и что, кроме других лиц, за ее организацией стояла знакомая пострадавшего. Она знала, что этот человек обычно носит с собой крупные суммы денег», — сказала Вонхарова.

Весь план женщина подготовила вместе со своим мужем.

«Он в тот же день связался со своим знакомым, сообщил ему о своих планах и попросил найти человека для совершения кражи», — отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, мужчина не поленился и выполнил просьбу немедленно. Он обратился к своему знакомому, за которым должен был заехать вечером по месту жительства и перевезти его на автомобиле в Оломоуц. Во время поездки к ним присоединился муж 43-летней женщины.

В дальнейшем, во время поездки в супермаркет, приятели дали задержанному подробные инструкции по совершению кражи.

«Продуманная акция была осуществлена, но исполнителям плана не удалось насладиться результатом. Они попали в руки полиции», — подчеркнула Вонхарова. Деньги в размере 200 000 крон и ценные вещи вернули владельцу.

Оломоуцкие полицейские уже предъявили обвинение в организации кражи как молодому человеку из Пржерова, так и супружеской паре и их 26-летнему знакомому из Оломоуца.

Кроме того, молодой человек из Пржерова подозревается в совершении преступления, связанного с подделкой платежного средства.

«Если их вина будет доказана и они будут осуждены, им грозит тюремное заключение на срок от одного года до пяти лет или штраф», — добавила представительница полиции.











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