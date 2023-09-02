В последние годы Чехия быстрее всех стран ЕС влезает в долги, и в прошлом году эта тенденция сохранилась. Государство не может воспользоваться преимуществами самой низкой в ЕС безработицы, поскольку даже доходы от высокой занятости не могут покрыть постоянно растущие государственные расходы. Таким образом, поддержание занятости имеет решающее значение для сокращения дефицита. Об этом заявило Высшее аудиторское управление (NKÚ) в своем заключении за прошлый год.





NKÚ указало на рост обязательных бюджетных расходов, которые в прошлом году впервые превысили 1 трлн крон. Это произошло в основном за счет роста расходов на пенсионное обеспечение. Что касается инфляции, то, по мнению NKÚ, правительство должно предпринять системные бюджетные шаги и больше внимания уделять ее причинам. По мнению ведомства, к таким причинам относится увеличение расходов, что приводит к управлению дефицитом и быстрому росту долга. По мнению экспертов, усилия по восстановлению экономики после пандемии тормозятся энергетическим кризисом, который усугубляется конфликтом на Украине и его экономическими последствиями. Это привело к росту цен на энергоносители.





Правительство уже внесло в Палату депутатов проект консолидационного пакета, направленного на оздоровление государственного бюджета, в основном за счет изменения налогов. Дополнительно миллиарды крон правительство хочет сэкономить за счет сокращения расходов.





За последние четыре года рост расходов превысил рост доходов на 26 процентных пунктов, что является основной причиной дефицита государственного бюджета, по данным NKÚ. «В сфере государственных доходов еще есть возможности для улучшения. NKÚ видит это, например, в улучшении собираемости налогов — общий объем налоговых задолженностей в 2022 году превысил 106 млрд крон», — сказал Милослав Кала, президент бюро. По его словам, речь также идет о борьбе с уклонением от уплаты налогов, особенно в случае налога на добавленную стоимость, или о корректировке налоговой системы. Налоги будут повышаться с использованием инфляционных коэффициентов, чтобы они не теряли своего значения в реальном выражении. В консолидационном пакете правительство предлагало, в частности, увеличить налоги на недвижимость на уровень инфляции.





Кала также указывает на высокие обязательные расходы, которые увеличились более чем на 94 млрд крон по сравнению с предыдущим годом. Это произошло в основном за счет внеочередной индексации пенсий, в результате которой средняя пенсия по старости в прошлом году увеличилась на 1700 крон в месяц. В этом году правительство уже провело через парламент решение о сокращении чрезвычайной валоризации, а в следующем году добивается ее замены на временный взнос, который не будет отражаться в будущих валоризациях.





Даже высокий уровень занятости не может обеспечить достаточный доход государства для покрытия растущих государственных расходов. Если в будущем уровень безработицы приблизится к среднему по ЕС, это будет означать значительный дефицит доходов государственных бюджетов и увеличение расходов на выплату пособий по безработице. Это еще больше усугубит рост государственного долга, считают в NKÚ.





В заявлении также говорится, что, согласно международным сопоставлениям, в трех четвертях стран ЕС годовой рост валового внутреннего продукта в прошлом году был выше, чем в Чехии. В Чехии годовой рост был на 1,1 процентного пункта ниже, чем в среднем по ЕС. Таким образом, чешская экономика не смогла вернуться к докризисным темпам экономического роста 2019 года, когда рост экономики составлял 3%, говорится в заявлении ведомства.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!

Регистрируйся здесь.















