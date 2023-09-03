Карлов университет открывает новую программу «Российские исследования». Все дело в деньгах, говорят критики

Факультет искусств Карлова университета с октября 2023 года запускает новую магистерскую программу. Она называется «Российские исследования — программа Бориса Немцова».

Занятия будут вестись на русском и английском языках, а студенты, не имеющие стипендии, заплатят за двухгодичную программу почти четверть миллиона крон. Это один из способов улучшить финансовое положение учебного заведения. Заинтересованные студенты, имеющие законченную степень бакалавра, могли подать заявку на участие в программе до 14 августа.

Однако магистерская программа, оплачиваемая частным фондом, вызывает споры. Она была подвергнута критике общественной петицией ученых и профсоюзов преподавателей.

Студенты, прошедшие отбор, будут оплачивать свое обучение за счет средств Фонда Бориса Немцова. Эта некоммерческая организация, зарегистрированная в Германии в 2015 году, связана с российскими оппозиционными политиками, журналистами и бизнесменами.

Фонд принимает непосредственное участие в преподавании: он оплатил участие в программе трех русскоязычных ученых, а некоторые преподаватели будут членами Академического центра Бориса Немцова, который на протяжении нескольких лет организует на факультете искусств публичные лекции и дебаты с российскими оппозиционерами.

По словам руководства факультета искусств, учебная программа академически независима от Фонда Бориса Немцова.

«Одна из ключевых целей — попытаться сохранить возможность критического, идеологически независимого исследования России на русском языке», — говорит руководство факультета.

«Так критические исследования работать не могут»

С другой стороны, по мнению профсоюза факультета искусств, это беспрецедентный и весьма проблематичный шаг.

«Мы — государственный университет, в который политические инициативы — независимо от их содержания — не должны проникать таким образом напрямую. Тем более, когда речь идет об учебном плане и обучении студентов. Преподавание, скорее всего, будет вестись с определенной политической точки зрения», — говорит историк и член профсоюзного комитета Ондржей Войтеховский.

Фонд «Российские исследования Бориса Немцова» призван рассматривать политические, экономические, социальные и медийные особенности России после 1991 года. По мнению Войтеховского, нецелесообразно, чтобы такое преподавание и академические исследования проводились организацией, связанной с участниками переходного периода в России.

«Они ограничивают независимость университета. На наш взгляд, это опасный прецедент», — описывает позицию профсоюза Войтеховский.

«В нынешнем политическом климате (война в Украине) может показаться, что "мы сотрудничаем с российской оппозицией, это здорово", но что если в следующий раз придет один из крупных чешских олигархов и предложит деньги на изучение социальных преобразований и создание новых социальных элит в Чехии? Какими бы похвальными ни были цели Фонда Бориса Немцова, преподавание и критические исследования не могут работать таким образом», — сказал Войтеховский.

Портал Seznam Zprávy обратился в Министерство образования с просьбой высказать свое мнение о том, допустимо ли, чтобы учебная программа в государственном вузе финансировалась политически мотивированной некоммерческой организацией. Министерство ответило, что оно вообще не занималось этим вопросом.

«Карлов университет получил так называемую институциональную аккредитацию от Национального аккредитационного бюро по высшему образованию. Это означает, что он продемонстрировал, что создал внутренние механизмы, гарантирующие требуемое законодательством качество учебной программы, и может сам ее утвердить, то есть аккредитовать», — пояснила пресс-секретарь министерства Тереза Фойтова.

Старшая дочь Немцова — Жанна, возглавляющая фонд, в июле в интервью русскоязычному сайту Doxa объяснила, для кого предназначена платная магистратура.

«Язык обучения — русский, некоторые курсы читаются на английском. Это важно, поскольку многие студенты, не только из России, не владеют английским языком в достаточной степени, чтобы начать обучение в Европе. Поэтому в ближайшие годы мы будем преподавать в основном на русском языке», — сказала Немцова в интервью.

Она признает, что запуск новой программы, посвященной исключительно России, вызвал недовольство представителей других восточноевропейских меньшинств в Чехии.

«Не буду скрывать, что, когда программа была аккредитована, возмущение высказали украинская, белорусская и казахская общины. Мне удалось связаться с белорусами и объяснить, что будет преподавать знакомый им человек, (белорусский историк) Алена Маркова», — сказала Немцова в интервью.

Немцова называет Российскую Федерацию в буквальном смысле угрозой глобальной безопасности. Новая исследовательская программа, по ее словам, призвана помочь понять, как мы оказались в такой ситуации. Например, проанализировать, как распространяется российская пропаганда.

В июле критики программы составили петицию, которую передали в виде открытого письма декану Еве Лехечковой. Основным автором петиции является председатель Пражского лингвистического кружка Томаш Хосковец, и на данный момент ее подписали несколько сотен человек.

«Дальнейшее функционирование Института восточноевропейских исследований связано с созданием новой учебной программы по россиеведению при поддержке Фонда Бориса Немцова и непосредственном финансовом участии Центра Бориса Немцова, действующего на факультете искусств Карлова университета. Этот шаг будет сопровождаться ослаблением или ликвидацией филологической составляющей учебного плана. Одновременно это приведет к увязке с частной политической инициативой, что может поставить под угрозу принципы свободного исследования. Что будет означать такое вхождение частных структур в академическое преподавание, учебный план и даже название специальности (и будет ли это прецедентом для других специальностей), не обсуждалось в достаточной степени», — говорится в петиции.

Однако декан Лехечкова отвергает такую трактовку. «В открытых письмах... содержится большое количество искаженных заявлений или обвинений, направленных против Института восточноевропейских исследований или факультета искусств Карлова университета», — сказала она в интервью изданию Seznam Zprávy.

«Программа "Восточноевропейские исследования" (EES) остается флагманом преподавания в Институте восточноевропейских исследований, и опасения по поводу ее отмены или маргинализации совершенно неуместны. Также нет никаких соображений о том, что учебный план будет согласован с вновь открываемой магистратурой "Российские исследования" с углубленным изучением иностранных языков, которая будет открыта совершенно отдельно от других учебных программ, предлагаемых в Институте восточноевропейских исследований. В долгосрочной концепции Института ничего не изменится, только будет открыто новое перспективное направление для другого типа абитуриентов», — сказала декан.

«Это печальное следствие общей очень плохой финансовой ситуации, когда руководство факультета стремится взять, где только можно. Когда предлагаются частные деньги, способные улучшить финансовую ситуацию, они их берут, невзирая на риски. Фактический инвестор может влиять на то, кто и что будет преподавать, когда он предлагает платить одному человеку, а на другого денег не остается», — считает Войтеховский.

В октябре факультет планирует провести круглый стол, в котором примут участие представители академического сообщества, а также представители Фонда Бориса Немцова. Первый год обучения по новой программе должен начаться в октябре. Кроме того, ситуация вокруг программы «Российские исследования Бориса Немцова» также будет обсуждаться на заседании Академического сената.

Факультет социальных наук также участвует в новой учебной программе. Он добавит в программу несколько преподавателей. Кафедра российских и восточноевропейских исследований Института международных исследований факультета социальных наук уже сотрудничает с Фондом Бориса Немцова, хотя и не напрямую по аккредитованной программе обучения. Заведующая кафедрой Даниэла Коленовская рассказала о том, как выглядит это сотрудничество.

«Жанну Немцову следует уважать как дочь влиятельного российского политика, которая, в отличие от других дочерей или жен российских оппозиционных политиков, пытается делать что-то общественно полезное. В том, что касается образования, она упирается в определенные концептуальные рамки. Поскольку она хочет оказывать позитивное влияние на российскую молодежь, она хочет присутствовать в общественной жизни стран с русской эмиграцией. Поэтому деятельность фонда можно оценить как политическую, поскольку он лоббирует интересы этой миграции, например, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Это не чисто образовательная программа», — поясняет Коленовская.

В 2022 году Институт международных отношений подписал меморандум о сотрудничестве с Фондом Бориса Немцова под названием «Идеи для России». Академики должны были разработать идеи по развитию России после окончания войны в Украине.

«Сейчас, год спустя, я работаю над оценкой и должна сказать, что она никуда не делась. Идея заключалась в том, чтобы подготовить экспертные размышления, актуальные научные публикации, которые бы отображали ситуацию внутреннего развития России. Насколько я знаю, единственным результатом стало представление материала о россиянах за рубежом, который размещен на сайте Фонда. Возможно, нам придется выйти из этого меморандума, поскольку он не приносит никаких результатов», — говорит Коленовская.

Однако она признает, что при подписании меморандума они не рассчитывали на то, что Чехия прекратит выдачу виз россиянам. Академики, которые могли бы присоединиться к проекту, не получили возможности приехать. Однако Коленовская считает, что проблема может быть несколько шире.

«Например, как институт мы сотрудничаем с Французским институтом исследований в области социальных наук. Мы провели трехдневный семинар с французскими и восточноевропейскими учеными о том, как война повлияла на людей, о миграции не только русских, но и украинцев, белорусов в Прибалтику. Людей из Фонда Бориса Немцова там вообще не было. Мое впечатление, что у них была другая идея, чем у нас, возможно, не совсем научные цели. Вместо этого они организовали презентацию в комитете Палаты депутатов по положению русских в эмиграции», — сказала Коленовская.











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