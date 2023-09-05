Словак сбросил туриста со стены замка во время мальчишника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство

Конфликт произошел вечером в пятницу, 1 сентября. «Благодаря очевидцам происшествия полиции удалось установить факты, на основании которых через несколько часов был задержан подозреваемый, 36-летний мужчина», — сообщил пресс-секретарь полиции Павел Шваб.





По его словам, нападавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, и суд заключил его под стражу. «Сотрудники уголовного розыска продолжают допрос свидетелей, устанавливают мотив преступления и другие обстоятельства дела, в котором немалую роль сыграл алкоголь», — сказал Шваб.





Как сообщает новостной сервер Novinky.cz, нападение совершил 36-летний словак, который организовал мальчишник в Брно. Во время вечеринки он наткнулся на 24-летнего немецкого туриста, который сидел на стене возле Шпильберка и разговаривал по телефону.





«Между ними завязался короткий разговор, который завершился тем, что словак напал на немца и столкнул его со стены», — цитирует Novinky.cz источник, знакомый с ходом расследования. Вероятный ход событий подтвердил и источник iDNES.cz.





Спасатели оказали помощь пострадавшему и доставили его в университетскую больницу Брно. По словам пресс-секретаря Вероники Плахе, там ему была сделана операция, и в настоящее время его состояние стабильно.









