Словак сбросил туриста со стены замка во время мальчишника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство
6 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
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Полицейские в Брно разбираются в сложном инциденте, произошедшем между двумя иностранцами. По предварительным данным, один из них после короткой словесной перепалки столкнул более молодого мужчину с шестиметровой крепостной стены замка Шпильберк. Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство, и он помещен под стражу.
Конфликт произошел вечером в пятницу, 1 сентября. «Благодаря очевидцам происшествия полиции удалось установить факты, на основании которых через несколько часов был задержан подозреваемый, 36-летний мужчина», — сообщил пресс-секретарь полиции Павел Шваб.
По его словам, нападавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, и суд заключил его под стражу. «Сотрудники уголовного розыска продолжают допрос свидетелей, устанавливают мотив преступления и другие обстоятельства дела, в котором немалую роль сыграл алкоголь», — сказал Шваб.
Как сообщает новостной сервер Novinky.cz, нападение совершил 36-летний словак, который организовал мальчишник в Брно. Во время вечеринки он наткнулся на 24-летнего немецкого туриста, который сидел на стене возле Шпильберка и разговаривал по телефону.
«Между ними завязался короткий разговор, который завершился тем, что словак напал на немца и столкнул его со стены», — цитирует Novinky.cz источник, знакомый с ходом расследования. Вероятный ход событий подтвердил и источник iDNES.cz.
Спасатели оказали помощь пострадавшему и доставили его в университетскую больницу Брно. По словам пресс-секретаря Вероники Плахе, там ему была сделана операция, и в настоящее время его состояние стабильно.
Источник: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/opily-muz-strcil-z-hradeb-turistu-rozlucka-se-svobodou-spilberk.A230906_083841_brno-zpravy_krut
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