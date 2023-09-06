В Праге ученик четвертого класса напал на учительницу и ранил ее

«Во время урока произошел инцидент между учеником 4-го класса и учителем. обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции и работники органов социально-правовой защиты детей (OSPOD)», — сообщила на сайте школы Дагмар Болфова, директор школы в пражском районе Камык.





Пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова подтвердила факт расследования этого дела.





«В среду после полудня мы выехали по вызову, связанному с нападением ученика на учителя». В настоящее время сотрудники пражской полиции расследуют это дело по подозрению в совершении преступления», — сказала пресс-секретарь, добавив, что учительница получила незначительные травмы и отказалась от медицинской помощи на месте происшествия.





Полиция отказалась сообщить дополнительную информацию об инциденте.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!

Регистрируйся здесь.





















