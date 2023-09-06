В Праге ученик четвертого класса напал на учительницу и ранил ее
7 СЕНТЯБРЯ 2023
10:35
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В среду, 6 сентября, ученик четвертого класса напал на учительницу в начальной школе Зарубова в Праге 12, женщина получила незначительные травмы. По данным администрации школы, инцидент произошел во время урока.
«Во время урока произошел инцидент между учеником 4-го класса и учителем. обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции и работники органов социально-правовой защиты детей (OSPOD)», — сообщила на сайте школы Дагмар Болфова, директор школы в пражском районе Камык.
Пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова подтвердила факт расследования этого дела.
«В среду после полудня мы выехали по вызову, связанному с нападением ученика на учителя». В настоящее время сотрудники пражской полиции расследуют это дело по подозрению в совершении преступления», — сказала пресс-секретарь, добавив, что учительница получила незначительные травмы и отказалась от медицинской помощи на месте происшествия.
Полиция отказалась сообщить дополнительную информацию об инциденте.
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