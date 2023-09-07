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Тысячи посылок Zásilkovna застряли в депо, компания не имеет к ним доступа

Новости 420on
8 сентября 2023
07:00
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Некоторые люди, заказавшие в конце августа товары в интернет-магазине с доставкой через Zásilkovna, до сих пор тщетно ждут, когда их заказ будет доставлен. У перевозчика возник спор с внешним оператором склада в Либереце, где 31 августа застряли тысячи посылок, и Zásilkovna не имеет к ним доступа. Дело также расследует полиция. Zásilkovna решила вернуть деньги пострадавшим клиентам.
Служба доставки прекратила сотрудничество с оператором депо в конце августа. Однако компании был закрыт доступ на склад, поэтому все посылки, находившиеся на складе 31 августа, теперь заблокированы.

«Мы очень сожалеем о возникших осложнениях. Это первый такой крупный случай, произошедший на нашем складе по вине третьей стороны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте депо.

Камил Халупа, представитель компании Zásilkovna, сообщил Чешскому телевидению, что речь идет о тысячах задержанных посылок. «Возник какой-то спор, и он (оператор склада) заблокировал отправления, поэтому у нас нет доступа к ним», — сказал он, добавив, что дело также расследует полиция.

Телекомпания «Прима» разыскала управляющего складом Яна Реслера, который утверждает, что из-за закрытия системы Zásilkovna он потерял информацию о доставке и получении посылок. «Мы ничего не утаиваем, мы хотим им отдать. Пусть приходят, прямо сейчас. Но на основании аудита, который выявит эти партии», — сказал он.

Компания уверяет клиентов, что речь идет только о посылках, отправленных в последний день августа, и что вместо склада в Либереце они уже доставляют посылки на новое место в Венец-над-Йизерой.

«Мы вернем деньги за все посылки, которые находятся без движения на складе в Либереце (ул. Волгоградская) в соответствии с маршрутизацией. Вы не потеряете свои деньги за заказ», — заверяет компания на своем сайте, где также размещена инструкция о том, как запросить возврат денег.

Получат ли пострадавшие клиенты свои деньги в полном объеме, зависит также от страховки. Если человек отправляет посылку между собой, то она может быть застрахована на сумму от 300 до 5 000 крон, а для заказов из интернет-магазинов — до 20 000 крон.

«Отправления, превышающие эту сумму, будут оцениваться с учетом индивидуальной ситуации клиента», — сказал Халупа в интервью ČT.


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