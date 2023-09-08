ВИДЕО: в Чехии собаки нашли останки убитой женщины в реке на глубине 44 метра
8 сентября 2023
21:00
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Обвиняемому грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения или даже пожизненный срок. Полиция утверждает, что он совершил убийство ради денег. После смерти женщины с ее счета исчезло 1,5 млн крон.
Пражские детективы предъявили обвинение 39-летнему мужчине, который, по их мнению, в феврале убил женщину, с которой жил на вилле в поселке Еваны недалеко от Прагой. Полиция обнаружила останки женщины в плотине Слапы на глубине 44 метра. Место нахождения тела женщины было найдено служебными собаками Питой и Акимом, которые специализируются на поиске трупов, а само тело было извлечено водолазом.
Kriminalisté objasnili vraždu ženy, která byla od února pohřešovaná. Našli ji ve Slapské přehradě v hloubce 44 metrů. Přesné místo jim pak označili služební psi Pita a Akim. To jsou specialisté na vyhledávání mrtvol a dokáží je najít ukryté i desítky metrů pod hladinou. pic.twitter.com/eb9xmEPuKU— Policie ČR (@PolicieCZ) September 7, 2023
Пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил об этом случае 8 сентября.
«Все началось с заявления о пропаже жертвы, которая перестала выходить на связь со своим деловым партнером, что было необычно. Поэтому детективы начали поиски пропавшей женщины, — рассказывает Данек. Впоследствии дело перешло к сотрудникам отдела убийств. «Со временем они начали устанавливать подозрительные связи, в том числе сомнительные заявления партнера пропавшей женщины и его сына», — добавил он.
Когда криминалисты собрали достаточно улик, они арестовали подозреваемого, которого нашли в подвале виллы. «Впоследствии задержанному были предъявлены обвинения в четырех преступлениях, самое тяжкое из которых — убийство по злому умыслу», — сказал Данек. Суд отправил его под стражу.
«Уникальность этого дела заключается в том, как было установлено местонахождение трупа женщины», — добавил Данек. По мнению криминалистов, преступник расчленил тело женщины и выбросил мешки с останками с моста в плотину.
Полицейские собаки помогли определить местонахождение останков. «Собаки и их поводырь ведут поиск с лодки на поверхности воды и могут отметить место, где находится труп. Затем они отмечают это место громким лаем, как это и произошло в данном случае. В этой связи следует также отметить, что чешские собаки, по-видимому, единственные в мире, кто может найти труп под водой на такой глубине», — сказал пресс-секретарь.
«Чтобы довести до этого уровня таких собак, как Пита и Аким, требуется три года», — рассказал старший инспектор и дрессировщик Давид Ведрал.
Затем, используя гидролокатор и подводный беспилотник, сотрудники более тщательно обследовали отмеченное место. «После подтверждения факта обнаружения останков водолаз из Брно был отправлен под воду для извлечения тела на поверхность», — добавил Данек.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Источник: ct24.ceskatelevize.cz
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
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