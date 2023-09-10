Чехия использует все больше российской нефти

Об этом сообщила сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь государственной компании Mero Барбора Путцова. Таким образом, доля российской нефти стала самой высокой по крайней мере с 2012 года. Компания Mero является владельцем и оператором чешской части трубопровода «Дружба» и трубопровода IKL, а также единственным транспортировщиком нефти в Чехию.

В последние месяцы доля российской нефти в общем объеме импорта увеличивается. Вероятно, это касается не только Чехии, поскольку летом аналитики предупреждали, что нефтеперерабатывающие компании ЕС стараются получить больше нефти из-за опасений перебоев с транзитом через Украину.

Чехия использует нефть из двух основных источников. Один из них — трубопровод «Дружба», по которому в страну поступает нефть из России. Другая часть поставок обеспечивается трубопроводом IKL из Германии, который соединен с трубопроводом TAL из Италии. За весь 2022 год по этим трубопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Чехии поступило 7,4 млн тонн нефти, что примерно на 7% больше, чем в прошлом году.

Импорт нефти по трубопроводу «Дружба» растет, несмотря на антироссийские санкции, введенные в связи с вторжением в Украину. В декабре прошлого года вступил в силу запрет на импорт российской нефти в страны Европейского союза. Однако на импорт по трубопроводу «Дружба», южная ветка которого идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а северная — в Польшу и Германию, эмбарго временно не распространяется.

В воскресенье, 10 сентября, около 30 человек провели в Праге перед зданием Министерства промышленности и торговли (MIT) акцию протеста против высоких объемов импорта российской нефти в Чехию. Митингующие требовали от правительства мотивировать компанию Orlen Unipetrol на сокращение поставок из России. Однако, по словам пресс-секретаря MIT Войтеха Срнки, заменить поставки нефти из России немедленно не представляется возможным.

Представители инициативы «Нет российской нефти» заявили, что в течение 2023 года Чехия импортировала нефти на 25 млрд крон, из которых 7 млрд крон были «ненужными платежами в российский бюджет». Для расчета использовались данные из базы данных STAZO об импорте нефти из России и данные о минимальном потреблении российской нефти из контракта 2013 года.

В будущем Чехия планирует полностью отрезать себя от российской нефти. В июле этого года компания Mero начала проектные работы по расширению пропускной способности европейского нефтепровода TAL. Предполагается, что проект стоимостью 1,6 млрд крон позволит с 2025 года увеличить пропускную способность трубопровода на 4 млн тонн нефти в год, что даст возможность поставлять в Чехию по трубопроводу до 8 млн тонн нефти в год. Это должно сделать Чехию независимой от российской нефти. Трубопровод TAL начинается в Триесте (Италия), куда нефть импортируется из ряда стран. Наибольшая доля поступает из Каспийского и Черноморского регионов, США и Африки. С 2012 года компания Mero владеет 5-процентной долей в трубопроводе TAL.

Помимо нефти, Чехия зависела от поставок газа из России. Однако с прошлого года ЕС начал ограничивать импорт российского газа в рамках антироссийских санкций, и с начала этого года газ из России в Чехию не поступает. Его заменили норвежский газ и СПГ из терминалов в Нидерландах и Бельгии.











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