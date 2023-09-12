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В Остраве из-за электросамоката сгорела квартира

Новости 420on
12 сентября 2023
23:00
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Неисправность электросамоката, вероятно, стала причиной пожара в одной из квартир в Остраве-Вышковице в ночь на 12 сентября. Спасатели оказали помощь двум жильцам, которые надышались дымом. Следователи оценили ущерб в 1,5 млн крон.
Пожар начался около 3 часов ночи. «На момент прибытия подразделений два человека из пострадавшей квартиры находились на балконе, пожарные спасли их с помощью специальных лестниц. Оба они попали к врачам скорой помощи, так как надышались дымом от горения», — сказал представитель пожарной службы Якуб Козак.
 
Еще несколько человек самостоятельно покинули дом. Пожарные ликвидировали возгорание в течение часа.
 
«Электросамокат, который, по мнению следователей, скорее всего, и был причиной пожара, пожарные вынесли из квартиры и после завершения работ отвезли на станцию, где погрузили в водяную ванну», — сказал представитель пожарной службы. Он добавил, что ущерб оценивается в 1,5 млн крон.
 



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