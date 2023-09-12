ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

На Чехию вечером 13 сентября обрушатся сильные грозы

Новости 420on
13 сентября 2023
13:00
269
Вечером в среду, 13 сентября, и в ночь на четверг в юго-восточной половине страны возможны сильные грозы, которые могут сопровождаться ливнем, градом и порывами ветра.
По данным Чешского гидрометеорологического института, ближе к утру четверга ситуация успокоится.

Грозы будут формироваться в связи с прохождением холодного фронта, который движется через нашу территорию с запада.

«При сильных грозах местами пройдут ливневые дожди, выпадет от 30 до 40 мм осадков, особенно вечером и ночью в Моравии, где грозы могут неоднократно проходить над одним местом», — предупредили метеорологи, добавив, что во второй половине дня возможен град до двух сантиметров и порывы ветра около 70 километров в час.

Предупреждение будет действовать с 16:00 среды до 03:00 четверга в Южноморавском, Злинском, Оломоуцком, Моравско-Силезском краях, а также в отдельных районах Высочины, Пардубице и Южной Богемии.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 


погода Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
5528
ОБЩЕСТВО
СООБЩЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГА — ОЧЕРЕДНОЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА В ЧЕХИИ
13 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
295
ОБЩЕСТВО
В БРНО МУЖЧИНА СРЫВАЛ С ЖЕНЩИН ЗОЛОТЫЕ ЦЕПОЧКИ, ЕГО ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ
13 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
529
БИЗНЕС
ЕЩЕ ОДНА ПРОДУКТОВАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ В ЧЕХИИ ПРЕДЛОЖИЛА ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ
13 СЕНТЯБРЯ 2023
08:51
329
ЖИЗНЬ
ЕДА В ЧЕШСКИХ РЕСТОРАНАХ ПОДОРОЖАЛА НА ТРЕТЬ, БОЛЬШЕ ВСЕГО — СУПЫ И ГУЛЯШ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
13 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
5528
ОБЩЕСТВО
СООБЩЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГА — ОЧЕРЕДНОЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА В ЧЕХИИ
13 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
295
ОБЩЕСТВО
В БРНО МУЖЧИНА СРЫВАЛ С ЖЕНЩИН ЗОЛОТЫЕ ЦЕПОЧКИ, ЕГО ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ
13 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
529
БИЗНЕС
ЕЩЕ ОДНА ПРОДУКТОВАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ В ЧЕХИИ ПРЕДЛОЖИЛА ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ
13 СЕНТЯБРЯ 2023
08:51
329
ЖИЗНЬ
ЕДА В ЧЕШСКИХ РЕСТОРАНАХ ПОДОРОЖАЛА НА ТРЕТЬ, БОЛЬШЕ ВСЕГО — СУПЫ И ГУЛЯШ
13 СЕНТЯБРЯ 2023
07:20
2306
ЭКОНОМИКА
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ ЧЕШСКОЙ КРОНЫ: ВИНОВАТЫ ЦЕНТРОБАНК И ПОЛЬША
12 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
492
ОБЩЕСТВО
В ОСТРАВЕ ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОСАМОКАТА СГОРЕЛА КВАРТИРА
12 СЕНТЯБРЯ 2023
21:30
42997
ШОППИНГ
ПРАЖСКИЙ САЙТ, ГДЕ ОТДАЮТ ВЕЩИ В ДАР. ПОСМОТРИТЕ, ВДРУГ ТАМ ЧТО-ТО НУЖНОЕ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
2305
ЖИЗНЬ
ВИДЕО: СКОЛЬКО СТОЯТ БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ В ЧЕХИИ СО СТРАХОВКОЙ В 2023 ГОДУ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
24250
О ЧЕХИИ
КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ГРИБАМИ В ПРАГЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
1434
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЧТАЕТЕ УЧИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ЧЕХИИ? «ГРАНТ ОТ MEDSTUDY» — КОНКУРС УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ