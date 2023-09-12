На Чехию вечером 13 сентября обрушатся сильные грозы

По данным Чешского гидрометеорологического института, ближе к утру четверга ситуация успокоится.





Грозы будут формироваться в связи с прохождением холодного фронта, который движется через нашу территорию с запада.





«При сильных грозах местами пройдут ливневые дожди, выпадет от 30 до 40 мм осадков, особенно вечером и ночью в Моравии, где грозы могут неоднократно проходить над одним местом», — предупредили метеорологи, добавив, что во второй половине дня возможен град до двух сантиметров и порывы ветра около 70 километров в час.





Предупреждение будет действовать с 16:00 среды до 03:00 четверга в Южноморавском, Злинском, Оломоуцком, Моравско-Силезском краях, а также в отдельных районах Высочины, Пардубице и Южной Богемии.











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