Неадекватное поведение первокурсника из Праги: погром на курсе адаптации в Чехии
14 сентября 2023
22:00
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На подготовительном занятии в Чехии студент-первокурсник устроил настоящий переполох и даже напал на сотрудника полиции. 20-летний молодой человек произвел крайне негативное впечатление на своих новых однокурсников.
Пресс-секретарь полиции Камила Чуржинова Ингришова рассказала об инциденте в четверг. Он произошел во вторник вечером на территории комплекса в деревне Коваржов, где собрался коллектив студентов-первокурсников одного из пражских университетов.
Хотя представитель пресс-службы не уточнила, о каком учебном заведении идет речь, и не сообщила, какую специальность будут изучать студенты, очевидно, что начало общения молодого человека с однокурсниками не задалось. Окружающие обеспокоились состоянием его здоровья и вызвали скорую помощь. Парень, родившийся в 2003 году, начал агрессивно вести себя и нападать словесно на медицинский персонал, в связи с чем на место происшествия вызвали сотрудников полиции.
Наличие полицейских не смогло усмирить молодого человека, и он продолжил агрессивное поведение. В 2:30 ночи он атаковал полицейского и отобрал у него фонарик, применив физическую силу. Полицейские применили меры принуждения, надели на него наручники и доставили в районный отдел полиции. У студента обнаружили 1,65 промилле алкоголя — его оставили приходить в себя в камере. Полиция рассматривает его поведение как нападение на представителя власти.
«К сожалению, подозреваемый продолжил вести себя агрессивно и на следующий день во время допросов. Студент нарушил порядок на начальном этапе обучения в университете. Возможно, ему стоит обратить внимание на свое поведение и манеры», — добавила Ингришова.
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