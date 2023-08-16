Неадекватное поведение первокурсника из Праги: погром на курсе адаптации в Чехии

Пресс-секретарь полиции Камила Чуржинова Ингришова рассказала об инциденте в четверг. Он произошел во вторник вечером на территории комплекса в деревне Коваржов, где собрался коллектив студентов-первокурсников одного из пражских университетов.

Хотя представитель пресс-службы не уточнила, о каком учебном заведении идет речь, и не сообщила, какую специальность будут изучать студенты, очевидно, что начало общения молодого человека с однокурсниками не задалось. Окружающие обеспокоились состоянием его здоровья и вызвали скорую помощь. Парень, родившийся в 2003 году, начал агрессивно вести себя и нападать словесно на медицинский персонал, в связи с чем на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Наличие полицейских не смогло усмирить молодого человека, и он продолжил агрессивное поведение. В 2:30 ночи он атаковал полицейского и отобрал у него фонарик, применив физическую силу. Полицейские применили меры принуждения, надели на него наручники и доставили в районный отдел полиции. У студента обнаружили 1,65 промилле алкоголя — его оставили приходить в себя в камере. Полиция рассматривает его поведение как нападение на представителя власти.

«К сожалению, подозреваемый продолжил вести себя агрессивно и на следующий день во время допросов. Студент нарушил порядок на начальном этапе обучения в университете. Возможно, ему стоит обратить внимание на свое поведение и манеры», — добавила Ингришова.















Следите за новостями Чехии в соцсетях:





