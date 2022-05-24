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В Оломоуце трамвай зажал пенсионерку дверью и начал движение. Пожилая женщина погибла

Анастасия Князева
15 сентября 2023
20:30
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В Оломоуце в результате трагического инцидента погибла 87-летняя пенсионерка, которая застряла в дверях движущегося трамвая. Полиция проводит расследование по подозрению в убийстве по неосторожности, сообщила сегодня пресс-секретарь полиции Милуше Заикова. Оломоуцкая городская транспортная компания (DPMO) не комментирует обстоятельства происшествия, ожидая результатов полицейского расследования.
Инцидент произошел после 14:00 на улице Волькерова в районе выставочного центра «Флора». По предварительной информации, пенсионерка выходила из второго вагона трамвая, и дверь прищемила ей ногу. Трамвай начал движение, и женщина упала, ударившись о трамвай, что, к сожалению, привело к ее гибели.

У водителя трамвая был проведен дыхательный тест на алкоголь, который дал отрицательный результат. DPMO ожидает результатов полицейского расследования для дальнейших комментариев.

В результате аварии было временно прекращено движение по нескольким трамвайным маршрутам в городе, но обслуживание восстановлено. Важно отметить, что случаи смертельных случаев, связанные с трамваями в Оломоуце довольно редки, и это чрезвычайная ситуация. 



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Оломоуц

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