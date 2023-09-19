В Чехии ученик выпрыгнул со второго этажа гимназии во время урока

«Мы действительно с утра расследуем обстоятельства падения человека из окна в гимназии в Босковице, на месте работают следователи. На данный момент мы не будем раскрывать никаких подробностей», — сообщил представитель полиции Петр Вала.

«Наш оперативный центр направил на место наземную медицинскую бригаду, а также вертолет. Мы проверили состояние здоровья несовершеннолетнего», — добавила Михаэла Ботова, пресс-секретарь южноморавских спасателей.

«Пациент был в сознании, он получил травмы средней степени тяжести. Мы дали ему кислородную терапию, зафиксировали и доставили по воздуху в детскую больницу в Брно для оказания дальнейшей медицинской помощи», — добавила она.

Гимназия Босковице — старейшая школа в районе Бланско. Ее субсидирует Южноморавский край, и она предлагает обучение в течение четырех или восьми лет. Количество учеников — около 500.







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