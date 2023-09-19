В Чехии ученик выпрыгнул со второго этажа гимназии во время урока
19 сентября 2023
19:00
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Полицейские с утра 19 сентября расследуют обстоятельства падения ученика из окна гимназии в Босковице. Подросток выпрыгнул из окна на втором этаже во время занятий, пишет сервер idnes.cz. Из-за возраста школьника полиция не хочет раскрывать никаких подробностей, по словам спасателей, юношу доставили вертолетом в Брненскую детскую больницу.
«Мы действительно с утра расследуем обстоятельства падения человека из окна в гимназии в Босковице, на месте работают следователи. На данный момент мы не будем раскрывать никаких подробностей», — сообщил представитель полиции Петр Вала.
«Наш оперативный центр направил на место наземную медицинскую бригаду, а также вертолет. Мы проверили состояние здоровья несовершеннолетнего», — добавила Михаэла Ботова, пресс-секретарь южноморавских спасателей.
«Пациент был в сознании, он получил травмы средней степени тяжести. Мы дали ему кислородную терапию, зафиксировали и доставили по воздуху в детскую больницу в Брно для оказания дальнейшей медицинской помощи», — добавила она.
Гимназия Босковице — старейшая школа в районе Бланско. Ее субсидирует Южноморавский край, и она предлагает обучение в течение четырех или восьми лет. Количество учеников — около 500.
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