ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии ученик выпрыгнул со второго этажа гимназии во время урока

Новости 420on
19 сентября 2023
19:00
258
Полицейские с утра 19 сентября расследуют обстоятельства падения ученика из окна гимназии в Босковице. Подросток выпрыгнул из окна на втором этаже во время занятий, пишет сервер idnes.cz. Из-за возраста школьника полиция не хочет раскрывать никаких подробностей, по словам спасателей, юношу доставили вертолетом в Брненскую детскую больницу.
 
«Мы действительно с утра расследуем обстоятельства падения человека из окна в гимназии в Босковице, на месте работают следователи. На данный момент мы не будем раскрывать никаких подробностей», — сообщил представитель полиции Петр Вала. 
 
«Наш оперативный центр направил на место наземную медицинскую бригаду, а также вертолет. Мы проверили состояние здоровья несовершеннолетнего», — добавила Михаэла Ботова, пресс-секретарь южноморавских спасателей. 
 
«Пациент был в сознании, он получил травмы средней степени тяжести. Мы дали ему кислородную терапию, зафиксировали и доставили по воздуху в детскую больницу в Брно для оказания дальнейшей медицинской помощи», — добавила она. 
 
Гимназия Босковице — старейшая школа в районе Бланско. Ее субсидирует Южноморавский край, и она предлагает обучение в течение четырех или восьми лет. Количество учеников — около 500. 
 


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 


Чехия школы дети полиция спасатели

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
137
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В АВГУСТЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 5,9%, ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОКАЗАТЕЛЬ — В ЧЕХИИ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
310
ОБЩЕСТВО
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ КРУЖКОВ ДОМОГАЛСЯ МАЛЬЧИКОВ. В ИНТЕРНЕТЕ РАЗДАВАЛ СОВЕТЫ ДРУГИМ ПЕДОФИЛАМ В ЧЕХИИ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
1012
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ТРОЕ МУЖЧИН ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ПРИСУТСТВИЯ НАВЯЗЧИВОГО КОМПАНЬОНА НЕГУМАННЫМ СПОСОБОМ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
12:30
460
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ УЛУЧШИЛА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ, ЗАНЯВ 17-Е МЕСТО В МИРЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
19 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
137
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В АВГУСТЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 5,9%, ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОКАЗАТЕЛЬ — В ЧЕХИИ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
224
ТЕХНОЛОГИИ
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ, ВОЗМОЖНО, БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦСЕТЬЮ Х (РАНЕЕ TWITTER)
19 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
310
ОБЩЕСТВО
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ КРУЖКОВ ДОМОГАЛСЯ МАЛЬЧИКОВ. В ИНТЕРНЕТЕ РАЗДАВАЛ СОВЕТЫ ДРУГИМ ПЕДОФИЛАМ В ЧЕХИИ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
15:30
432
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕДНИЙ ЖАРКИЙ ДЕНЬ В ГОДУ: ТЕМПЕРАТУРА В ЧЕХИИ ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ 30 ГРАДУСОВ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
1012
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ТРОЕ МУЖЧИН ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ПРИСУТСТВИЯ НАВЯЗЧИВОГО КОМПАНЬОНА НЕГУМАННЫМ СПОСОБОМ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
12:30
460
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ УЛУЧШИЛА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ, ЗАНЯВ 17-Е МЕСТО В МИРЕ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
80752
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
19 СЕНТЯБРЯ 2023
11:00
826
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ ПОКА НЕ БУДЕТ КОНФИСКОВЫВАТЬ АВТОМОБИЛИ С РОССИЙСКИМИ НОМЕРАМИ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
09:30
1752
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ОБЫСКИ В ЗДАНИИ ГЕНШТАБА АРМИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
2615
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ «ПЕШКОМ В ШКОЛУ»