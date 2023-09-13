Чешские потребители смогут объединить свои требования в коллективный иск

В случае его утверждения люди смогут коллективно подавать иски, которые они зачастую не стали бы подавать в индивидуальном порядке, поскольку судебные издержки сделали бы это нерентабельным. Подобный подход также выгоден судам и ускоряет процесс. В Чешской Республике возможности коллективных исков пока не существует, и ее регулирование обсуждается уже долгое время. Ввести коллективные иски для более эффективного обеспечения прав потребителей Чешскую Республику вынуждает директива ЕС от ноября 2020 года.

Министр юстиции Павел Блажек (ODS) заявил, что данный проект представляет собой минимальное включение директивы в правовую систему. Он лишь допускает коллективное производство по совместному исполнению большого количества потребительских исков к предприятиям. Потребитель должен будет зарегистрироваться, а иски будут подаваться в Городской суд Праги уполномоченными некоммерческими организациями. В большинстве европейских стран подобным образом могут быть поданы иски, связанные с нарушением экологического или трудового законодательства.

Ряд критиков указывают на возможность злоупотребления коллективными исками. В частности, речь идет о риске скупки спекулянтами исков потерпевших или о так называемых сутяжнических исках. Поэтому, согласно предложению министра, подавать коллективные иски смогут только некоммерческие организации, зарегистрированные в специальном списке, например dTest или Ассоциация чешских потребителей. Группа потребителей должна состоять не менее чем из 20 человек. Истец должен быть представлен адвокатом, финансировать судебное разбирательство и нести ответственность за любой риск неудачи в судебном процессе.

Депутаты вновь соберутся на следующей неделе, когда приступят к утверждению спорного пакета консолидации на внеочередной сессии, созванной по инициативе членов коалиции.















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