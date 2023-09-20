Российский владелец чешского завода умер, новый связан с путинским олигархом

Чешская компания Safina, производящая изделия из драгоценных и цветных металлов в поселке Вестец под Прагой, лишилась своего прежнего российского владельца. По данным источников Seznam Zprávy, а также по информации непосредственно из России, Александр Окатов умер. Произошло еще в начале лета этого года. Ему было 55 лет.

Буквально через несколько дней в российских компаниях, контролирующих чешскую Safina, появился совершенно новый российский владелец, связанный с олигархом Виктором Вексельбергом, который с 2018 года находится в санкционном списке США.

Однако, несмотря на смерть Окатова, данные, внесенные в чешский реестр бенефициарных владельцев, пока не изменились. Александр Окатов по-прежнему значится в реестре как конечный владелец компании Safina.

Руководство самой компании, возглавляемой Романом Поповым, пока никак не прокомментировало вопросы. Помощник руководства пообещала дать ответ по телефону, но не смогла назвать сроки. «Стандартное время ответа — 30 дней», — сказала она.

Иван Соломин, высшее должностное лицо Верхнепышминского муниципального округа, пригорода Екатеринбурга, уже 6 июля сообщил о смерти Александра Окатова. Там говорилось, что Окатов до недавнего времени руководил местным заводом по обработке цветных металлов «ЭЗОЦМ».

Проницательный и уверенный

«Ушел из жизни Александр Александрович Окатов, директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего товарища. Это большая потеря для завода и города», — написал Иван Соломин 6 июля в социальной сети Telegram.

Он не назвал причину смерти, но отметил черты характера руководителя. «Он останется в нашей памяти как яркий, уверенный в себе человек, который всегда вел себя по-мужски», — отметил чиновник из Верхней Пышмы.

Александр Окатов официально владеет долей в чешской Safina с 2019 года через компанию «Бест» и еще две фирмы.

В тени санкций

Осторожность руководства Safina в комментариях по поводу текущей ситуации с собственниками следует рассматривать и в контексте антироссийских санкций.

Александр Окатов заменил в компании ведущего российского олигарха Виктора Вексельберга, связанного с президентом Путиным, четыре года назад. Это произошло вскоре после того, как Вексельберг — в то время самый богатый россиянин, которого иногда называли алюминиевым бароном, — попал в санкционный список США.

Есть подозрение, что Окатов в компании Safina специально прикрывал Вексельберга, который с тех пор попал в санкционные списки Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Для Safina выведение олигарха из руководства было важно еще и для того, чтобы она могла торговать своей продукцией в США.

Согласно последнему опубликованному годовому отчету Safina за 2021 год, в компании работает около 200 человек.

В прошлом году российское руководство Safina недвусмысленно отрицало связь с олигархом. «В настоящее время никаких имущественных отношений между нашей компанией и г-ном Вексельбергом не существует», — заявила от имени руководства помощник Татьяна Лежнарова.

Однако историческая связь Окатова с Вексельбергом подтверждается тем, что упомянутый выше екатеринбургский завод, которым Окатов руководил до своей смерти, до введения санкций принадлежал группе «Ренова» Вексельберга.

Через неделю новый владелец

Смерть Окатова и последующая передача активов в июле также усиливают подозрения в фиктивности этой сделки.

Никаких длительных процедур наследования не было. Согласно данным Российского коммерческого реестра, практически сразу после смерти предполагаемого владельца — 13 июля, через неделю после появления информации в Telegram, — новым владельцем компании «Бест» и, соответственно, Safina вместо Окатова стала компания «Бригита». За этой компанией, базирующейся в Москве, по слухам, стоит некий Сергей Демидов.

Важно знать, что помимо Safina у «Бригиты» есть еще один актив — четверть доли в химическом концерне «Оргсинтез». А оттуда ниточки ведут прямо к Виктору Вексельбергу и его холдингу «Ренова». Сейчас связь с олигархом кажется еще более очевидной и убедительной, чем при жизни Окатова.

Дело Safina и ее связей с олигархом Вексельбергом уже рассматривалось Чешским финансово-аналитическим управлением в прошлом году, однако до сих пор ни один актив в Чехии не был заблокирован.

Это объясняется еще и тем, что Вексельберг — в отличие от других российских олигархов — до сих пор не включен в санкционный список ЕС. Теперь, теоретически, он может быть включен и в чешский список, в который пока входят шесть человек.

Однако пока неясно, в каком состоянии находится его дело. В МИДе, который готовит предложения, не хотят комментировать отдельных кандидатов. «Это противоречило бы логике вопроса, а все ведется в засекреченном режиме», — сказал Дэниел Дрейк, пресс-секретарь министерства.

Между тем власти США охотятся за активами олигарха Вексельберга с апреля 2018 года. Тогда он был включен в санкционный список Минфина США вместе с другими богатыми россиянами из кремлевского окружения, например Олегом Дерипаской. Это было связано не только с деятельностью России на востоке Украины, но и с его попытками повлиять на политику США на высшем уровне.

Дело Вексельберга сопровождалось интересным разоблачением, которое иллюстрирует, как мультимиллиардер из окружения Путина пытался сблизиться с президентом США Трампом.

Выяснилось, что Вексельберг тесно общался с адвокатом Трампа Майклом Коэном. Они лично встречались в начале 2017 года, всего за 11 дней до инаугурации Трампа, в нью-йоркской башне Trump Tower. Это была не просто встреча вежливости. Коэн также получил от Вексельберга полмиллиона долларов за якобы оказанные консультационные услуги.

Санкции США нанесли ущерб бизнесу Вексельберга по всему миру. Стоимость его состояния резко упала, и он начал опускаться в рейтинге самых богатых миллиардеров.











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