В Чехии в результате взрыва в коттедже погиб человек

Взрыв прогремел в деревне вскоре после полудня. «Происшествие, к сожалению, привело к трагическим последствиям, один человек погиб на месте», — сообщили пожарные.

О взрыве также сообщила полиция в сети X.

«Мы принимаем меры в деревне Отиновес Простеевского района, где произошел взрыв дома и повреждены другие здания. Мы выясняем, что послужило причиной взрыва и есть ли пострадавшие. На место происшествия выезжает представитель полиции», — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных с места взрыва, виден дом с разрушенной крышей, от которой осталась только деревянная конструкция.











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