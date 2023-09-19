«Украинцы получили наши идентификационные номера и злоупотребляют ими». Эту ложь распространяет и бывший чешский полицейский

«Меня интересует ваше мнение: не было ли у вас подобного опыта?» — спросил Петр Билы, бывший сотрудник полиции Гавиржова, уволенный в январе этого года, на своей странице в Facebook 14 сентября. У Билы около 14 000 подписчиков. Он опубликовал скриншот сообщения без подписи, содержащего следующий текст:





«С 1 апреля у украинцев появились наши идентификационные номера. Сегодня у моей жены на работе — украинка ушла с работы в мае, ничего не сказав, просто не пришла на работу. Сегодня пришла со словами, что она находилась в Украине и хочет получить справку, что не работала, в паспорте у нее стоят штампы, что она была в Украине 3 месяца, так как служба занятости будет платить ей пособие!!!! КОГДА ЖЕ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ, КОГДА ЖЕ КТО-НИБУДЬ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ЭТО И ПРЕКРАТИТ!!!? Это невозможно! Это не статус военного беженца. Нас просто используют, над нами издеваются, а мы будем нищенствовать».





После этого сообщение стало быстро распространяться со страницы Билы в Facebook, набрав к среде, 20 сентября, более 770 перепостов и около 140 комментариев. Большинство из них сводились к тому, что пользователи поверили тексту, который на самом деле вводит в заблуждение. События, описанные в нем, не могли произойти.





У беженцев нет идентификационных номеров

«Мы не располагаем информацией о получении украинскими беженцами чешских идентификационных номеров. Мы считаем все заявление откровенной фальсификацией», — заявил представитель Министерства труда и социальных дел Чехии Якуб Аугуста, переадресовав редакцию в Министерство внутренних дел, которое отвечает за предоставление временной защиты беженцам и вообще за пребывание иностранцев на территории Чехии.





«Иностранцам с временной защитой или гражданам Украины, имеющим визу толерантности согласно Lex Ukraine, идентификационные номера не присваиваются», — подтвердила сотрудник отдела коммуникации Министерства внутренних дел Чешской Республики (МВД ЧР) Хана Мала, ссылаясь на пункт 13 статьи 6 Закона № 65/2022 Coll. о некоторых мерах в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск Российской Федерации (так называемый Lex Ukraine).





Согласно этому пункту, в отношении иностранцев, получивших временную защиту или визу на пребывание более 90 дней в связи с войной, положения Закона о регистрации населения, регулирующие присвоение иностранцам идентификационных номеров, не применяются.



Об этом же говорится и на правительственном официальном портале для иностранцев, проживающих или желающих проживать в Чешской Республике. В разделе FAQs, посвященном временной защите и визе толерантности в условиях вооруженного конфликта в Украине, говорится, что лицам, получившим временную защиту, не присваиваются идентификационные номера и что лица, получившие временную защиту, не имеют права подавать заявление на получение трудовой карты.



Как быть с пособием по безработице для иностранцев

Приведенные выше пункты не означают, что нет украинцев, которым все же были присвоены чешские идентификационные номера. Как правило, если Министерство внутренних дел Чешской Республики удовлетворяет заявление иностранцев из стран, не входящих в Европейский союз, о выдаче разрешения на постоянное проживание, то оно также присваивает им номер. Этот номер присваивается по факту выдачи ПМЖ, за ним не обращаются.



С заявлением о присвоении номера может обратиться только иностранец, не имеющий разрешения на проживание на территории Чешской Республики, или иностранец, имеющий разрешение на проживание на территории Чешской Республики на срок менее 90 дней и подающий заявление о присвоении номера после выполнения условий, предусмотренных специальным законодательством (например, с целью учебы или трудоустройства).



Для иностранцев с постоянным местом жительства действуют те же условия, что и для граждан Чехии, при получении пособия по безработице в случае потери работы. Важно, чтобы заявитель проработал не менее 12 месяцев в течение последних 24 месяцев и чтобы его трудовые отношения были прекращены правильно (при первом посещении центра занятости заявитель должен представить подтверждение прекращения трудовых отношений и справку о кредитах). Таким образом, ситуация, описанная в мистификации экс-полицейского Билы, совершенно очевидна.



От полицейского до дезинформатора

Петр Билы — довольно известная фигура на чешской дезинформационной сцене. Еще будучи сотрудником полиции, он распространил в социальных сетях ряд конспирологических теорий, например о прививках, мобильных сетях 5G, химтрейлах и т. п. Полиция расследует его дело уже более года. 23 декабря прошлого года начальство возбудило в отношении него дело об увольнении, а в январе этого года приняло окончательное решение.



«Процедура увольнения была начата по служебному распорядку, а не по его просьбе», — сообщила тогда изданию пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции Соня Штетинска.













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