Чешские СМИ: саудовский принц подтвердил смертную казнь для учителя за посты в социальных сетях

По официальной версии, его сообщения были направлены на оскорбление королевской семьи, пропаганду террористической идеологии и распространение ложных новостей. Однако, по словам брата, бывший учитель был осужден из-за твитов, в которых он критиковал коррупцию и подавление прав человека в стране.

Бин Салман обвинил в вынесении приговора несовершенное законодательство, после чего заявил, что его правительство делает все возможное для реформирования законов. Организация Human Rights Watch (HRW) отреагировала на это интервью, заявив, что наследный принц работает над изменением законов, но в худшую сторону. По мнению HRW, ситуация с правами человека в Саудовской Аравии значительно ухудшилась за время его правления.

Специализированный уголовный суд приговорил аль-Гамди к смертной казни 10 июля. Решение было принято на основании закона о борьбе с терроризмом, который бин Салман помогал проводить в жизнь, сообщает CNN. Вынесенный приговор стал очередной эскалацией усилий правящего режима по подавлению оппозиционных настроений в стране. Этот процесс значительно ускорился после 2017 года, когда к власти пришел Мухаммед бин Салман.

«Репрессии против оппозиции вышли в Саудовской Аравии на новый уровень. Суд может приговорить человека к смертной казни за простой пост в социальных сетях», — говорит Джоуи Ши, обозреватель Human Rights Watch, специализирующийся на Саудовской Аравии.



Закон о борьбе с терроризмом, который лоббировал бин Салман, лишил Министерство внутренних дел значительной части полномочий и передал их в руки президиума государственной безопасности и прокуратуры, непосредственно подчиняющихся королю или наследному принцу. Это привело к ужесточению репрессий в отношении несогласных с режимом, кульминацией которых, например, стало убийство в 2018 году журналиста и критика наследного принца Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Турции.

По данным Европейско-Саудовской организации по правам человека, в этом году режим казнил 92 человека, и можно ожидать, что к концу года эта цифра еще возрастет. В 2022 году режим привел в исполнение 148 смертных приговоров.











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