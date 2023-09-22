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В Чехии иностранец на D1 проехал мимо полицейских на скорости 209 км/ч

Анастасия Князева
25 сентября 2023
11:06
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Иностранец, ехавший по трассе D1 в районе Велька-Битеш в области Ждяр, пронесся мимо полицейских на скорости 209 км/ч. Возбуждено административное дело.
Об этом сообщил сегодня на сайте полиции пресс-секретарь Петр Вала. Со столь значительным превышением скорости полицейские сталкивались весной 2020 года, когда начали действовать первые меры по борьбе с коронавирусом.
 
Спешащий иностранец какое-то время точно не сможет управлять автомобилем, отметил пресс-секретарь полиции. 
 
В начале прошлой недели мужчина на черном автомобиле на большой скорости пронесся мимо служебной машины сотрудников службы дорожного контроля Домашова. «Радар зафиксировал скорость 209 км/ч на трассе D1. 54-летний водитель вскоре был остановлен. На месте ему пришлось заплатить залог 9 000 крон», — рассказывает Вала. 
 
Мужчина привлечен к административной ответственности, и ему грозит запрет на управление автомобилем сроком на один год в дополнение к крупному штрафу.



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полиция

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