Послом в Польше будет Данчак, в Украине — Пех, они уже получили соответствующие документы

Данчак всю свою профессиональную жизнь проработал в академических кругах, до августа этого года он был проректором по интернационализации в Университете Масарика в Брно. Он специализируется на энергетической безопасности, геополитике, отношениях в рамках Вышеградской группы и трансатлантических отношениях. Ранее он также работал в Масариковом университете в качестве декана факультета социальных исследований. С 2018 года Данчак является председателем Чешско-польского форума Министерства иностранных дел. Пост посла в Варшаве пустовал после внезапной смерти Якуба Дюрра в феврале.

Пех, нынешний посол в Дании, заменит Радека Матулу, который уже шестой год работает в Украине. Пех является послом в Копенгагене с августа 2017 года. Ранее он занимал аналогичную должность в Финляндии и Эстонии, Румынии и Молдавии, а также Литве. Кроме того, он был, например, директором нескольких департаментов в МИДе.

«Чешская Республика направляет новых послов на два ключевых для нашей внешней политики и политики безопасности направления. Радек Пех получил согласие от украинской стороны и заменит посла Матулу в Киеве. Бржетислав Данчак, который займет пост посла в Польше, также получил назначение. Оба дипломата отправятся на свои посты осенью», — сказал Липавский.













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