В Чехии при проверке автомобиля обнаружены 17 нелегальных мигрантов
26 сентября 2023
21:00
400
Полиция предъявила 45-летнему мужчине обвинение в организованной перевозке мигрантов между Словакией и Чехией.
Как сообщила во вторник пресс-секретарь моравско-силезской полиции Соня Штетинска, мужчина был задержан на прошлой неделе на пограничном переходе Бумбалка, когда перевозил в фургоне 17 беженцев из Сирии. Все мигранты были возвращены в Словакию.
Полицейские остановили машину, перевозившую беженцев, ночью в рамках обычной выборочной проверки. При осмотре багажного отделения полицейских не удивило, что из машины вышло 17 человек. «Большинство из них — мужчины, но было также несколько детей и женщин», — сказала представительница полиции.
После выяснения их личностей оказалось, что это сирийцы, ни у кого из которых нет вида на жительство. «С учетом выявленной информации эти лица были возвращены в Словакию в порядке реадмиссии», — добавила пресс-секретарь.
45-летнему иностранцу, перевозившему беженцев, было предъявлено обвинение в организации и содействии незаконному пересечению государственной границы. Суд принял решение взять его под стражу.
«Уголовный кодекс предусматривает за указанное деяние наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет, конфискации имущества или штрафа. Кроме того, ему грозит наказание в виде высылки с территории Чешской Республики», — сказала Штетинска.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
25 СЕНТЯБРЯ 2023
08:42
1650
21 АВГУСТА 2023
07:20
2223
13 АВГУСТА 2023
12:00
30021
16 ИЮЛЯ 2023
18:30
1817
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
26 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
187
26 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
717
26 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
446
26 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
459
26 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
987
26 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
355
26 СЕНТЯБРЯ 2023
15:01
81740
26 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
1413
26 СЕНТЯБРЯ 2023
13:06
4541
26 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
534
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.