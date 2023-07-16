В Чехии при проверке автомобиля обнаружены 17 нелегальных мигрантов

Как сообщила во вторник пресс-секретарь моравско-силезской полиции Соня Штетинска, мужчина был задержан на прошлой неделе на пограничном переходе Бумбалка, когда перевозил в фургоне 17 беженцев из Сирии. Все мигранты были возвращены в Словакию.





Полицейские остановили машину, перевозившую беженцев, ночью в рамках обычной выборочной проверки. При осмотре багажного отделения полицейских не удивило, что из машины вышло 17 человек. «Большинство из них — мужчины, но было также несколько детей и женщин», — сказала представительница полиции.





После выяснения их личностей оказалось, что это сирийцы, ни у кого из которых нет вида на жительство. «С учетом выявленной информации эти лица были возвращены в Словакию в порядке реадмиссии», — добавила пресс-секретарь.





45-летнему иностранцу, перевозившему беженцев, было предъявлено обвинение в организации и содействии незаконному пересечению государственной границы. Суд принял решение взять его под стражу.





«Уголовный кодекс предусматривает за указанное деяние наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет, конфискации имущества или штрафа. Кроме того, ему грозит наказание в виде высылки с территории Чешской Республики», — сказала Штетинска.













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