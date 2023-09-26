Чехия получит дополнительные 53 млрд крон на переход к экологически чистой энергетике

Общий объем Национального плана восстановления составляет 9,2 млрд евро (более 224 млрд крон), которые должны быть направлены на инвестиции в возобновляемые источники энергии, модернизацию системы передачи электроэнергии и развитие транспорта, не загрязняющего окружающую среду.

Председатель ЕК посетила Прагу для участия в саммите, посвященном Green Dealu. Переход на безэмиссионные источники был одной из тем встречи с Фиалой. Тот подчеркнул важность атомной энергии для чешской экономики и выразил надежду, что она и впредь будет считаться экологически чистым источником энергии.

Фон дер Ляйен добавила, что выбор энергетического баланса останется за отдельными странами — членами ЕС в соответствии с их предпочтениями и возможностями.

ЕС стремится к радикальному сокращению выбросов, и фон дер Ляйен отметила, что это не только вызов, но и возможность для инноваций.









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