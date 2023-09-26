Фиала не делает ставку на одну ядерную карту. Он ждет, какой вариант окупится быстрее

Главный из тендеров в Чехии переходит в завершающую фазу. Уже в конце октября те, кто заинтересован в достройке АЭС «Дукованы», должны представить свои предложения.

Однако в интервью Seznam Zprávy премьер-министр Петр Фиала (ODS) подтвердил то, что уже давно обсуждалось в связи со строительством нового блока на АЭС «Дукованы»: на кону стоит гораздо более масштабный проект, чем казалось до сих пор.

Он признал, что победитель тендера может построить еще несколько реакторов — либо в Дукованах, либо на второй АЭС в Темелине.



Премьер-министр также подчеркнул, что его интересует возможность строительства небольших, так называемых модульных реакторов (SMR). Их, по его словам, можно будет строить параллельно с крупными. Их преимущество — более короткое время строительства, и они могут быть дешевле. Проблема в том, что малые блоки пока находятся в стадии разработки.

«Мы хотим подготовить два варианта и иметь возможность со временем выбрать один из них. В то же время не исключен такой подход, что мы можем построить два больших реактора и добавить к ним несколько малых. Мы должны быть готовы к обоим вариантам развития событий», — сказал Фиала в интервью.

В начале сентября Seznam Zprávy сообщил о внутренних материалах Министерства промышленности и торговли, в которых кабинету министров был представлен возможный график строительства четырех атомных блоков. Согласно майским расчетам Министерства финансов, их стоимость может составить около 1,75 трлн крон, что сделает их крупнейшими инвестициями в истории Чехии. Существует вероятность, что и этот гигантский контракт получит победитель тендера «Дукованы».

Строительство крупных реакторов будет осуществляться в течение ближайших 20 лет. Однако к этому времени уже могут появиться новые, более доступные и экономичные ядерные установки.

«Мы должны быть открыты для других вариантов. Мы говорим о том, что будет реализовано во второй половине 30-х — начале 40-х годов. Подумайте, как развиваются времена. Например, что мы знали об электрической мобильности 15 лет назад. Мир быстро меняется технологически, а значит, мы должны принимать решения по этому вопросу, чтобы быть гибкими», — сказал премьер-министр.

Он предполагает, что в будущем атомная энергетика будет занимать ключевое место в чешском ядерном комплексе. По его словам, он работает с зарубежными экспертами над тем, какова должна быть доля больших реакторов по сравнению с малыми.

«Малые модульные реакторы — это, наверное, замечательная вещь, но она находится только на стадии развития. Если все получится, как обещают, малые модульные реакторы могут стать идеальным вариантом. Могу сказать, что мы работаем над проектом малых модульных реакторов», — отметил премьер-министр.

Если модульные реакторы удастся ввести в эксплуатацию, то Чехия, по мнению Фиалы, должна попытаться закрепиться в этом секторе.

«Я настаиваю на том, чтобы мы участвовали в деятельности, связанной с малыми модульными реакторами. Это может быть выгодно для нас, потому что мы считаемся страной, имеющей ядерные традиции, у нас есть квалифицированные люди с опытом, партнеры относятся к нам серьезно. Мы хотим участвовать в этой деятельности, чтобы утвердиться в этой области», — добавил премьер-министр.

Срок полномочий кабинета министров истекает через два года. К этому времени Фиала хотел бы получить ясность в вопросе выбора поставщика для крупных атомных блоков.

«Нам нужно оценить тендер и двигаться дальше. Атомный тендер — это не строительство склада за деревней, это чрезвычайно сложный процесс. Вы видите, что в мире есть всего несколько компаний, которые способны участвовать в тендере и построить такое. Я убежден, что в рамках тендера по АЭС „Дукованы“ мы придем к хорошему решению», — добавил он.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:



